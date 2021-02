Kampf gegen die Pandemie : Biontech will bis zu 75 Millionen Impfdosen mehr an EU liefern

Biontech will bis zu 75 Millionen Impfdosen mehr an EU liefern

Der Impfstoffhersteller Biontech kann nach eigenen Angaben im zweiten Quartal möglicherweise bis zu 75 Millionen zusätzliche Dosen seines Vakzins an die Europäische Union ausliefern. Das teilte das Mainzer Unternehmen am Montagmorgen mit – wenige Stunden vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern.

„Wir arbeiten weiterhin an der Erhöhung der Lieferungen ab der Woche vom 15. Februar, um die vertraglich festgelegte Lieferung der vollen Menge an Impfstoffdosen im ersten Quartal sicherzustellen“, wird Biontech-Finanzvorstand Sierk Poetting in der Mitteilung zitiert. „Außerdem könnten wir im zweiten Quartal bis zu 75 Millionen Dosen mehr an die Europäische Union ausliefern.“ In der vergangenen Woche hatte der britisch-schwedische Hersteller Astra-Zeneca nach scharfen Vorwürfen aus Brüssel mitgeteilt, seine Lieferung an die EU weniger stark kürzen zu wollen, als er das zunächst beabsichtigt hatte.

Weil die Kritik am schleppenden Impfstart, den Lieferschwierigkeiten einzelner Hersteller und den Problemen bei der Terminvergabe nicht abreißt, will Kanzlerin Angela Merkel (CDU) an diesem Montag mit den Ministerpräsidenten, Bundesministern und Vertretern der Pharmabranche über die Lage beraten. Zahlreiche Politiker und Verbandsvertreter haben mehr Klarheit über Zeitpläne, Prioritäten für Bevölkerungsgruppen und verfügbare Impfstoffe gefordert. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) plädierte in einem Brief an Merkel für einen nationalen Impfplan.

Am Wochenende hat sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) für Notmaßnahmen ausgesprochen, um mehr Impfstoffe herzustellen. Auch manche Volkswirte äußerten sich entsprechend. Alternativ empfahlen sie, Prämien auszuloben für Hersteller, die ihre Liefermengen in die EU-Länder erhöhen.

Der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen lehnt wiederum Zwangsmaßnahmen zur Erhöhung der Impfstoff-Produktion ab. Das sei nicht zielführend, sagt Verbandschef Han Steutel in der ARD. Es gehe unter anderem um die sogenannte mRNA-Botentechnologie. Diese würden weltweit nur drei Firmen beherrschen. Er wüsste nicht, welche anderen Unternehmen den auf dieser Technologie fußenden Impfstoff herstellen könnten. Was die Pharma-Industrie anbieten könne, sei existierende Prozesse

zu optimieren.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnte vor übertriebenen Erwartungen. „Ich verstehe die Ungeduld, gerade in der aktuellen Lage: Die Zahlen gehen zurück, aber die Maßnahmen werden verschärft“, sagte er im Interview mit der F.A.S., und fügte hinzu: „Trotzdem müssen wir diese Geduld haben. Wenn wir zu früh öffnen, riskieren wir schnell steigende Infektionszahlen. Und den Virus-Mutationen machen wir es zu einfach.“