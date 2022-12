Corona und die Folgen : Die große Impfstoffschwemme

Impfstoffproduktion am Biontech-Standort in Marburg Bild: Lucas Bäuml

Auf Deutschland kommen in den kommenden zwei Jahren Millionen Dosen Corona-Impfstoff zu, die das Land nicht braucht. Schuld daran sind alte Bestellungen der Vorgängerregierung über die Europäische Kommission. Diese riesigen Mengen werden schon lange nicht mehr benötigt: Derzeit werden in Deutschland gegen Covid-19 nur etwa 45.000 Spritzen am Tag gesetzt, in der Spitze des Jahres 2021 waren es 1,6 Millionen.

Christian Geinitz Wirtschaftskorrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Um auf die wirkliche Nachfrage zu reagieren, stellt die amtierende Bundesregierung das Bestellverfahren im neuen Jahr um: Dann kauft nicht mehr der Staat die Vakzine zentral ein, verteilt sie und bezahlt die Impfärzte. Sondern die Beschaffung und Abrechnung läuft über die Krankenkassen in Verhandlungen mit den Medizinern wie bei anderen Impfstoffen auch, etwa gegen die Grippe.