Biontech-Gründer Sahin : „Vermutlich wird uns Covid-19 noch ein Jahrzehnt lang begleiten“

Die Produktion erfolgt gemeinsam, in Europa bisher vor allem im Pfizer-Werk im belgischen Puurs; Einnahmen wie Entwicklungskosten werden hälftig geteilt. Eine Herausforderung für den Einsatz des Impfstoffs war zunächst, dass er bei minus 70 Grad gelagert werden musste und erst kurz vor dem Impftermin aufgetaut werden darf.

Inzwischen haben die Hersteller nachgewiesen, dass der Impfstoff eine zweiwöchige Lagerzeit bei minus 15 Grad verträgt, was ihn auch für herkömmliche Apotheken und Hausarztpraxen geeignet macht. Im Lauf des Jahres soll nach den Plänen des Managements eine gefriergetrocknete Variante dazukommen, die einfacher zu handhaben ist.

Das Vakzin wirkt nach bisherigen Erkenntnissen auch gegen die sich ausbreitenden Virusvarianten; die mRNA-Technik mache Anpassungen an weitere Varianten innerhalb weniger Wochen möglich, versprach Produktionsvorstand Sean Marrett. Getestet wird derzeit in klinischen Tests zudem, wie gut Schwangere und Kinder den Impfstoff vertragen.

„Brauchen Auffrischung“

Außerdem laufen Studien dazu, ob und wann eine Auffrischung des Impfschutzes nötig ist. „Wir stellen einen Rückgang der Immunantwort nach etwa sechs Monaten fest“, sagte Biontech-Chef Sahin. „Deshalb glaube ich, dass wir eine Auffrischung brauchen werden. Vermutlich wird uns Covid-19 noch ein Jahrzehnt lang begleiten.“

Für das Mainzer Unternehmen, dessen Mehrheitseigentümer die mit dem Aufbau und Verkauf des Arzneimittelherstellers Hexal reich gewordenen Zwillingsbrüder Thomas und Andreas Strüngmann sind, soll der Corona-Impfstoff so lange aber nicht das alles bestimmende Thema bleiben. Viel länger als mit dem Virus beschäftigen sich Sahin und Türeci mit der Entwicklung neuartiger Krebsmedikamente; 13 unterschiedliche Präparate werden derzeit an Patienten erprobt, am weitesten fortgeschritten ist ein Hautkrebsmittel.

„Nach unserem Zeitplan könnten wir innerhalb der kommenden fünf Jahre mehrere Krebsmittel auf den Markt bringen“, kündigte Ugur Sahin am Dienstag an. Der Kurs der Biontech-Aktie, im Herbst 2019 mit einem Preis von 15 Dollar zum ersten Mal an der Nasdaq in New York gehandelt, stieg am Dienstag um 5 Prozent auf 100 Dollar.