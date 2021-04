Biontech-Produktion : Eine Heldin aus Marburg

Wer ist die wichtigste Frau im Land, das strahlende Vorbild für alle tüchtigen Mädchen? Bundeskanzlerin Angela Merkel? Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock? Oder vielleicht doch Valeska Schilling? Sie stellt in Marburg den Impfstoff gegen die Corona-Seuche her. Nicht den wegen Nebenwirkungen und Lieferverzögerungen in Misskredit geratenen Stoff von Astra-Zeneca. Auch nicht die erst in geringen Mengen verfügbaren Mittel von Moderna oder Johnson & Johnson. Sondern das in Rekordzeit entwickelte Vakzin von Biontech, dem nicht nur alle bisher vorliegenden Studien blitzsaubere Ergebnisse attestieren, sondern dessen Herstellung auch wie am Schnürchen läuft.

Sebastian Balzter Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Zwei Meldungen aus der vergangenen Woche illustrieren den Unterschied: In Amerika ziehen die Behörden wegen allerlei Schlampereien mehrere Millionen Impfstoffdosen des Herstellers Johnson & Johnson aus dem Verkehr und sperren überdies die Fabrik eines Zulieferers in Baltimore. Biontech dagegen kündigt tags darauf an, in Europa 50 Millionen Dosen früher als geplant auszuliefern.