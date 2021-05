Corona-Impfstoff : BioNTech erwartet Milliardenumsatz

Der Impfstoffhersteller BioNTech wird für das Gesamtjahr abermals optimistischer: Das Mainzer Biotechunternehmen erwartet aktuell einen Umsatz von 12,4 Milliarden Euro mit seinem Covid-19-Impfstoff. Die aktuelle Umsatzprognose basiere auf den derzeit unterzeichneten Lieferverträgen über rund 1,8 Milliarden Impfdosen für 2021, teilte das an der Nasdaq gelistete Unternehmen am Montag mit seinen Quartalszahlen mit. Zuletzt war das Unternehmen von 9,8 Milliarden Euro an Einnahmen mit dem Impfstoff ausgegangen. Im Zusammenhang mit weiteren Verträgen für Lieferungen im Jahr 2021 würden zusätzliche Umsätze erwartet, teilte BioNTech weiter mit. Zudem seien erste Verträge für 2022 und darüber hinaus geschlossen worden.

In diesem Jahr sollen nunmehr bis zu 3 Milliarden Dosen des Corona-Vakzins in der Gemeinschaft mit US-Partner Pfizer produziert werden, im nächsten Jahr sollen es mehr als 3 Milliarden sein. Dazu trägt seit einigen Wochen vor allem auch das umgebaute und zertifizierte ehemalige Novartis-Werk in Marburg bei, in dem nach Hochlauf eine Milliarde Dosen im Jahr hergestellt werden sollen.

Erst am Wochenende hatte die Europäische Kommission einen Liefervertrag für das Biontech-Pfizer-Vakzin über insgesamt 1,8 Milliarden Dosen finalisiert. 900 Millionen Dosen sind demnach fest bestellt, 900 Millionen weitere Dosen als Option geordert, hieß es. Die Auslieferung soll Ende des Jahres beginnen und bis ins Jahr 2023 reichen. Für das laufende Jahr sind 600 Millionen Dosen bestellt worden.