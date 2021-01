Debatte um Impfstrategie : EU bestellt weitere 300 Millionen Dosen Biontech-Impfstoff

Die EU-Kommission hat einen Vertrag über weitere bis zu 300 Millionen Dosen des Corona-Impfstoffs der Mainzer Firma Biontech und ihres amerikanischen Partners Pfizer abgeschlossen. 75 Millionen Dosen davon sollten schon im zweiten Quartal 2021 zur Verfügung stehen, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Freitag in Brüssel.

Der neue Vertrag folgt auf Kritik an der Knappheit von Impfstoff in Deutschland und anderen EU-Staaten. Sowohl Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) als auch die EU-Kommission standen in der Kritik. Das Biontech/Pfizer-Präparat war am 21. Dezember als erster Corona-Impfstoff in der EU zugelassen worden. Am Mittwoch wurde auch das Mittel des amerikanischen Herstellers Moderna genehmigt.

Schon im November hatte die EU-Kommission für alle 27 Staaten bis zu 300 Millionen Impfstoffdosen von Biontech/Pfizer bestellt, eine feste Bestellung von 200 Millionen Dosen und eine Option auf 100 Millionen weitere, die vor kurzem gezogen wurde. Sowohl Biontech als auch die EU-Kommission hatten zuletzt bestätigt, dass über weitere Lieferungen verhandelt werde.

Rahmenverträge mit fünf weiteren Herstellern

Die EU-Kommission hatte sich stets gegen die Kritik an einem Impfstoffmangel gewehrt. Die Zahl der Impfstoffe reiche aus, die Mittel müssten jedoch erst produziert werden, betonte ein Sprecher. Die Impfkampagne habe gerade erst begonnen. Im Moment sei nicht die Zahl der Bestellungen, sondern die Produktionskapazitäten der Unternehmen seien der Flaschenhals, hieß es aus der Brüsseler Behörde.

Mehr zum Thema 1/

In Deutschland wird derzeit an einem neuen Produktionsstandort von Biontech in Marburg gearbeitet. Wenn dieser wie geplant im Februar in Betrieb gehe, dann könne das Unternehmen die Impfstoffproduktion massiv ausbauen, sagte Spahn jüngst. „Das führt zu früheren Lieferungen bestellter Dosen.“ Neben Biontech/Pfizer gibt es Rahmenverträge mit fünf weiteren Herstellern. Inklusive des neuen Vertrags mit Biontech/Pfizer kann die EU nun insgesamt mehr als zwei Milliarden Dosen beziehen. Von Moderna hat die EU-Kommission bis zu 160 Millionen Dosen gesichert.

Unterdessen berichtete der „Spiegel“ unter Berufung auf vertrauliche Dokumente, Deutschland erhält von den beiden Herstellern Moderna und Biontech mehr Impfdosen, als von der EU ursprünglich vorgesehen, da mehrere Mitgliedstaaten auf ihre Anteile verzichten. Gemäß der Verteilung nach Bevölkerungsgröße stünden Deutschland eigentlich 18,6 Prozent aller Dosen zu. Im Falle der bei Moderna bestellten 160 Millionen Dosen seien dies beispielsweise 30 Millionen Dosen. Da andere Staaten verzichteten, bekomme Deutschland aber 50,5 Millionen Dosen.

Gleiches gelte für die Ende 2020 von der EU nachgeorderten 100 Millionen Biontech-Dosen. Hier stünden Deutschland dem Bericht zufolge 18,6 Millionen Dosen zu. Es sollen nun wohl mehr als 25 Millionen Dosen sein. Auch Frankreich bekomme mehr. Polen, Belgien, Tschechien, Estland, Bulgarien, Slowenien und Slowakei sollten hingegen nichts erhalten, wie das Magazin unter Berufung auf Regierungskreise schreibt.Inbesondere Polen und Belgien forderten demnach offenbar, die Umverteilung zurückzunehmen, während vor allem Deutschland und die Niederlande laut Regierungskreisen aber nicht bereit gewesen sein sollen, ganz neu zu verteilen. Letztlich erhalte Polen nun offenbar 650.000 Dosen zurück, die schon auf andere Länder verteilt waren und Deutschland wolle Belgien 150.000 Dosen wieder überlassen, so das Magazin weiter.