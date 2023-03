Die Biotechnologie hat es in Deutschland weit gebracht. Bis auf einen Motivwagen des Düsseldorfer Rosenmontagszugs, um es genau zu sagen. Die Narren am Rhein ließen den Corona-Impfstoff von Biontech hochleben. Der Dank war angemessen, helau. Wer weiß, ob es ohne die sensationelle Wirkung der neuen mRNA-Technik aus dem Labor eine Karnevalskampagne ohne Masken und Testpflicht gegeben hätte.

Und sonst? Drei Jahre nach dem Beginn des ersten Corona-Lockdowns ist nicht mehr viel übrig von der eben noch weit verbreiteten Begeisterung für Molekulardiagnostik und Hightech-Arzneimittel. Die Luft ist raus aus dem erhofften German-Biotech-Boom, ehe er überhaupt richtig angefangen hat.

Im Sommer 2020, als der Bund aus Furcht vor einem Übernahmeangebot aus dem Ausland mit 300 Millionen Euro bei Curevac in Tübingen einstieg, schwärmte Wirtschaftsminister Peter Altmaier vom „Tafelsilber“ der Republik. Über die Steuereinnahmen, die Biontech Mainz beschert hat, frohlockten die Stadtoberen dort und kündigten den Aufbau eines „Biotech-Clusters“ an. Die Idee, aus der Erforschung der Grundlagen des Lebens Profit zu schöpfen, klang in den Ohren der Politiker plötzlich so süß, dass die Ampelregierung es sogar in ihren Koalitionsvertrag schrieb: Deutschland nehme nun eine „Leitfunktion“ für die Branche ein und habe die Chance, zum „international führenden Biotechnologie-Standort zu werden“.

Frust statt Boom in der Biotech-Branche

Helga Rübsamen-Schaeff wohnt in Düsseldorf. Über den Biotech-Motivwagen am Rosenmontag habe sie sich gefreut, sagt sie. Aber die Schwierigkeiten, mit denen ihre Branche außerhalb der fünften Jahreszeit zu kämpfen hat, bringen sie regelrecht auf die Palme.

Dazu muss man wissen: Rübsamen-Schaeff war schon eine Vorzeigefrau der deutschen Biotechnologie, als nur Eingeweihte Biontech kannten. Ihren Posten als Universitätsprofessorin in Frankfurt verließ sie 1994, um für Bayer die Entwicklung neuer Medikamente gegen ansteckende Krankheiten voranzutreiben. Als der Konzern diese Sparte 2006 schloss, machte Rübsamen-Schaeff mit ihrem Team unter dem Firmennamen Aicuris weiter. Sechs Jahre später gelang ihnen ein spektakulärer Erfolg: Der amerikanische Arzneimittelhersteller MSD sicherte sich für mehr als 400 Millionen Euro die Vertriebsrechte an einem Aicuris-Präparat. So einen fulminanten Lizenzvertrag hatte zuvor keine andere deutsche Biotech-Firma abgeschlossen.

Bei Aicuris sitzt Rübsamen-Schaeff heute im Aufsichtsrat, beim Dax-Konzern Merck aus Darmstadt auch. „Als die Bundesregierung antrat, hatte ich große Hoffnungen“, berichtet sie. „Im Koalitionsvertrag steht viel Richtiges zur Förderung der Biotechnologie. Aber es steht nur auf dem Papier. Passiert ist gar nichts. Wir haben ja nicht mal eine Sicherheitsstrategie für die nächste Pandemie. Sogar die Biontech-Helden sind schon fast wieder vergessen.“

Mit ihrem Frust ist Rübsamen-Schaeff nicht allein. Wer sich in der Branche umhört, stößt auf drei wiederkehrende Gründe für zunehmendes Missvergnügen. Erstens die geringe Investitionsbereitschaft deutscher Geldgeber, die sich nicht einmal von der Biontech-Rendite haben überzeugen lassen. Dafür kann die Politik zwar nicht viel, sie tut aber auch wenig dagegen. Zweitens den Rückstand bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens. Drittens die hohen Hürden bei der Erprobung neuer Arzneimittel.

In Holland ein paar Tage, in Deutschland sechs Monate

Der dritte Punkt ist für Laien erst einmal erklärungsbedürftig. Aber dann auch besonders einleuchtend.