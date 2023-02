Wegen Energiekosten : BASF streicht 2600 Stellen, will aber Gewinn ausschütten

Der Chemieriese kündigt einen massiven Stellenabbau an – auch in Deutschland fallen Jobs weg. Sogar Teile seiner wichtigen Ammoniak-Anlagen in Ludwigshafen will BASF stilllegen. Trotzdem winkt den Aktionären eine stabile Dividende.