Gülle statt Gazprom : Wie Biogas einen Teil des ­russischen Erdgases ersetzen kann

Um das Thema Gas kommt man in Deutschland aktuell kaum noch herum: ob es um Heizkosten auf Rekordhöhe geht, um die Abhängigkeit von Russland oder um Zukunftsvisionen von grünem Wasserstoff. Da könnte man vermuten, es müssten goldene Zeiten herrschen für die drittwichtigste erneuerbare Energieform in Deutschland: das Biogas. Immerhin 5,2 Prozent des hierzulande verbrauchten Stroms stammten 2020 aus Biogasanlagen, das ist etwas mehr als aus Wasserkraft (3,3 Prozent), aber etwas weniger als aus Fotovoltaikanlagen (8,8 Prozent). 1,4 Gigawatt Biogaskapazität gab es zuletzt allein im stark landwirtschaftlich geprägten Niedersachsen, deutschlandweit sind es 5,6 Gigawatt.

Doch von einem Biogas-Boom ist weit und breit nichts zu sehen. Die Bruttostromerzeugung stagniert seit Jahren bei knapp unter 30 Terawattstunden. Das liegt vor allem daran, dass Wohl und Wehe der Branche bisher nur begrenzt mit den Marktpreisen für Gas zusammenhingen, deutlich stärker hingegen mit der Förderpolitik der Bundesregierung. Vor zwanzig Jahren weckte das aus Biomasse gewonnene Gas große Hoffnungen für eine klimafreundlichere Zukunft. Die Idee war simpel und für die Bauern lukrativ. In einer Biogasanlage gären mithilfe von Bakterien pflanzliche oder tierische Überreste. Dabei entsteht Biogas, das zum großen Teil aus Methan besteht und zur Strom- und Wärmegewinnung genutzt werden kann. Anders als bei Erdgas geschieht das in der Regel nicht in großen Kraftwerken, sondern dezentral auf den Bauernhöfen: Die durchschnittliche Kapazität einer Anlage liegt in Deutschland bei weniger als 600 Kilowatt. Alternativ kann das Biogas aber auch aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist werden.