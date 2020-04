F.A.Z. Exklusiv : „Es gibt keinen schnellen Ausweg“

Herr Gates, Sie sind ja oft recht diplomatisch, wenn Sie über Donald Trump sprechen. Aber macht es Ihnen Sorge, dass der amerikanische Präsident gerade laut darüber nachgedacht hat, Patienten, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, Desinfektionsmittel zu injizieren?

Dazu sage ich nur so viel: Es ist gut, dass der Hersteller des Desinfektionsmittels Lysol gesagt hat, er will seinen Markt nicht um dieses Einsatzgebiet erweitern. Er hat davon abgeraten, sich das Produkt zu spritzen, und ich hoffe, die Menschen hören auf ihn.

Wann denken Sie, dass Sie das nächste Mal ins Kino gehen werden?

Wahrscheinlich steht das ziemlich weit unten auf der Liste. Wir müssen immer noch viel über die Infektionsgefahr im Inneren von Räumen lernen und welche Rolle Luftzirkulation hier spielt. Es gibt Fälle, in denen sich Menschen auch bei größerem Abstand zu anderen Personen infiziert haben. Selbst wenn man eine Maske trägt, geht das Risiko nicht auf null. Und der Nutzen, sich einen Film im Kino anstatt zu Hause anzusehen, ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man ihn zum Beispiel damit vergleicht, wieder Autos und Häuser bauen oder Lebensmittel verarbeiten zu können. Ich muss sagen, ich bin allgemein etwas überrascht, welche Prioritäten Politiker setzen, wenn sie entscheiden, was zuerst wieder geöffnet werden soll.

Können Sie ein Beispiel nennen?

Einige Länder sind sehr gut dabei, wirtschaftlichen Nutzen und Ansteckungsrisiko abzuwägen. Zum Beispiel Dänemark, Österreich und jetzt auch Deutschland. Wir können alle davon lernen, gerade wenn Länder auch ein gutes Testsystem haben. Denn dann kann man schnell feststellen, wenn Infektionsraten wieder nach oben gehen.

Und wer macht es schlechter?

Nehmen wir doch einmal den Gouverneur des amerikanischen Bundesstaates Georgia. Der tut mir ja fast schon leid, weil jetzt sogar Trump auf ihm herumhackt, also: Wow! Dort durften nun Tätowierstudios wieder aufmachen, und ich bezweifle, dass das in die erste oder auch nur in die zweite Runde von Dingen gehören sollte, die offen sein sollten. Man ist sich dort zu nahe. Wir müssen Leitlinien vorgeben, und ich muss sagen, die amerikanische Regierung ist hier auf Bundesebene nicht so hilfreich, wie ich das erwartet hätte.

Was hätten Sie sich von ihr gewünscht?

Man sollte Daten zu den Infektionsfällen analysieren. Aus Asien, wo die Pandemie begonnen hat, und traurigerweise gibt es nun ja auch immer mehr Daten aus Europa und Amerika. Das hilft, Schlüsse zu ziehen, wie es im Baugewerbe oder in Autofabriken weitergehen könnte. Oder ob man zum Beispiel zusätzlich zu Masken einen weiteren Gesichtsschutz haben sollte. Oder wie viel mehr man reinigen sollte. Mit Hilfe von Daten können wir vielleicht besser beurteilen, ob sich die vielen Infektionsfälle in New York und London zum Teil auf die dortigen U-Bahnen zurückführen lassen. Wir können Informationen über relative Risiken bekommen, und Politiker sollten das dann mit dem relativen Nutzen abwägen. Die Entscheidung liegt bei den Politikern, aber in jedem Fall würde ich sagen, Schulen sollten deutlich höher auf der Liste stehen als Tätowierstudios.