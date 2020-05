Bill Gates : Die Hassfigur

Etwas überraschend kam die Ehrung für Bill Gates damals schon. Im Jahr 2005 kürte ihn die Zeitschrift „Time“ zur „Person des Jahres“. Der Titel wurde ihm nicht etwa wegen seiner Leistung als Mitgründer und langjähriger Vorstandschef des Softwarekonzerns Microsoft verliehen. Vielmehr wurde er zusammen mit seiner Frau Melinda und dem irischen Rockstar Bono für wohltätige Arbeit zur Bekämpfung von Armut ausgezeichnet. „Die guten Samariter“ hieß es auf der Titelseite unter dem Konterfei der drei Gewürdigten.

Es war eine bemerkenswerte Rehabilitation. In seiner Funktion als Microsoft-Chef wäre wohl niemand auf die Idee gekommen, Gates einen Preis für Barmherzigkeit zu geben. Er wurde zwar als Unternehmer bewundert, hatte aber auch einen Ruf als gnadenloser Monopolist, der sich den Wettbewerb mit rabiaten Methoden vom Leib hält. In den späten neunziger Jahren war Microsoft deshalb Gegenstand eines spektakulären Kartellverfahrens. Aber um den Jahrtausendwechsel schlug Bill Gates einen neuen Weg ein, der ihm helfen sollte, zu korrigieren, wie ihn die Öffentlichkeit wahrnimmt. Er gab Verantwortung bei Microsoft ab und rief mit seiner Frau die „Bill & Melinda Gates Foundation“ ins Leben.

Als damals reichster Mensch der Welt verfügte er über Geld zuhauf, um mit dieser Stiftung in der Welt karitativer Organisationen von Anfang in der ersten Liga zu spielen. Er stieß zunächst auf einigen Argwohn, für viele Kritiker passte die Erinnerung an Gates als rauhbeinigen Geschäftsmann nicht mit Altruismus zusammen, und sie vermuteten in seiner Stiftungsarbeit niedere Motive wie die Suche nach Steuervorteilen. Aber wie die Anerkennung durch „Time“ nahelegt, erwarb Gates sich recht schnell Glaubwürdigkeit. Und weil er sich nach und nach immer weiter von Microsoft zurückzog und gleichzeitig immer stärker als Wohltäter in Erscheinung trat, festigte sich ein Bild von Gates als Weltverbesserer.

Ein unübersichtlicher Mix aus Wut

In der Anfangszeit der Corona-Krise schien sein Ansehen zunächst sogar noch weiter zu gewinnen. Ein „TED Talk“ aus dem Jahr 2015, in dem er auf geradezu prophetische Weise vor einer Pandemie warnte, erfreute sich im Internet auf einmal wieder regen Interesses. Es war ein flammender Appell an die Welt, sich schleunigst vorzubereiten, zum Beispiel mit mehr Forschung. Viele sahen in der Rede einen gutgemeinten Rat aus berufenem und besorgtem Munde.

Aber wer es so verstanden hat, wird mittlerweile von einer anderen Gruppe übertönt. Der 64 Jahre alte Multimilliardär findet sich inmitten eines Sumpfes von Verschwörungstheorien wieder. Er wird als finstere Macht beschrieben, die Unheil über die Welt bringt. Gerade weil er seit Jahren vor einer Pandemie warnt, wird er als eine Art Drahtzieher der Corona-Krise hingestellt. Die Anschuldigungen sind abenteuerlich: Gates habe das neue Virus nicht nur vorausgeahnt, sondern sogar erschaffen, heißt es. Er hecke einen Plan aus, mit Impfungen Menschen zu sterilisieren und damit die Weltbevölkerung zu dezimieren, und er wolle damit auch noch Geld verdienen.

Im Zuge von Impfungen wolle er Menschen zudem Mikrochips einpflanzen und sie damit überwachen. Die Theorien kommen vom rechten politischen Rand und auch von Impfgegnern, also einem unübersichtlichen Mix an Gruppen. Es sind auch viele Anhänger von Donald Trump darunter. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise hat Gates wiederholt den amerikanischen Präsidenten kritisiert, etwa dessen Entscheidung, der Weltgesundheitsorganisation WHO Zahlungen zu verweigern. Im Gespräch mit der F.A.Z. beklagte er unlängst, Amerika engagiere sich zu wenig in länderübergreifenden Anstrengungen zur Bekämpfung des Virus.