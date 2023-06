Aktualisiert am

Gleichberechtigung : Unternehmerinnen in die Schulbücher

Will Frauen in MINT-Berufen stärken: Bundesbildungs- und Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger. Bild: Lucas Bäuml

Noch immer sind Frauen seltener in Führungspositionen als Männer. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger will das ändern. Und nimmt die Schule in den Blick.