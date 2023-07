Menschen mit geringer Bildung haben häufig ein geringeres Haushaltseinkommen als Menschen mit höherer Bildung – und das prägt auch die Verhältnisse für ihre Kinder. Wie stark sich etwa ein fehlender Berufsabschluss auswirkt, zeigt nun eine Auswertung, die das Statistische Bundesamt am Mittwoch veröffentlicht hat.

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin. Folgen Ich folge

37,8 Prozent der Kinder mit niedrig qualifizierten Eltern galten hierzulande im vergangenen Jahr als statistisch armutsgefähr­det. Der Anteil der Betroffenen in dieser Gruppe ist damit mehr als zweieinhalb Mal so hoch wie im Durchschnitt der Bevölkerung. Insgesamt zählten 14,8 Prozent der Kinder in Deutschland, etwa 2,2 Millionen an der Zahl, als armutsgefährdet. Gegenüber dem Vorjahr sank diese Quote um 1,6 Prozentpunkte.

Erwerbslosigkeit verstärkt Armutsgefahr

Armutsgefährdet sind der statistischen Definition zufolge Haushalte, deren verfügbares Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens in der Gruppe der vergleichbaren Haushalte beträgt. Für ein Paar mit zwei Kindern unter 14 Jahren lag der Schwellenwert im vergangenen Jahr bei 2625 Euro im Monat, wie die Behörde mitteilte. Ermittelt wurden die Daten durch Befragungen für die europäische Statistik „EU-Silc“.

Näheres über die Lebensumstände oder weitere Merkmale der hier ausgewiesenen Haushalte mit geringer Bildung liefert die Auswertung nicht direkt. Im Rahmen des Mikrozensus hat das Bundesamt aber ermittelt, dass Armutsgefährdung besonders oft mit Erwerbslosigkeit einhergeht: Fast 50 Prozent der Erwerbslosenhaushalte haben Einkommen von weniger als 60 Prozent des Mittelwerts. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) weist zudem regelmäßig darauf hin, dass zwei Drittel der insgesamt rund 900.000 Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung haben.

Betrachtet man die Gruppe der Haushalte mit Kindern, die von der sozialstaatlichen Grundsicherung Bürgergeld leben, fällt zudem die folgende Entwicklung auf: Während die Zahl deutscher Kinder in diesem Hilfesystem seit 2015 um fast 550.000 auf zuletzt rund 1 Million gesunken ist, kamen durch Fluchtmigration aus Syrien, dem Irak, Afghanistan und weiteren Krisenländern sowie aus der Ukraine sogar noch etwas mehr Kinder neu ins Bürgergeld hinein.

Für die sozialpolitische Debatte ist dies insofern von Bedeutung, als es dabei auch um die Frage geht, ob der bisherige Sozialstaat im Kampf gegen Kinderarmut versagt hat und welche Sozialpolitik den betroffenen Kinder am besten helfen kann. Auf der einen Seite gibt es Forderungen nach höheren Sozialtransfers an diese Haushalte, damit sie mehr Geld für ihre Kinder ausgeben können. Auf der anderen Seite stehen Forderungen nach besseren Inte­gra­tionshilfen für die Eltern sowie besseren Schulen und Kitas für die Kinder.

Mehr zum Thema 1/

Die der F.A.Z. vorliegende Auswertung der Bundesagentur für Arbeit zu Kindern im Bürgergeld zeigt überdies an, dass sich Abhängigkeit vom Bürgergeld in manchen Bereichen zu verfestigen droht: Im Durchschnitt sind 42 Prozent der deutschen Kinder und 29 Prozent der ausländischen Kinder, die Bürgergeld erhalten, schon vier Jahre oder länger im Leistungsbezug. Unter den Kindern aus dem Irak und Syrien, die Bürgergeld erhalten, beträgt dieser Anteil inzwischen aber mehr als 50 Prozent, so die amtlichen Daten. Unter den Kindern aus der Ukraine sind hingegen bisher nur wenige länger als zwölf Monate im Bürgergeld.