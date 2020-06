Bilanzskandal : Der Aufstieg und Fall des Mr. Wirecard

In den Jahren des schier unbeschreiblichen Wachstums seines Unternehmens hat sich Markus Braun, der langjährige Vorstandsvorsitzende von Wirecard, gern als Visionär inszeniert. Keine Bühne konnte groß genug sein. Noch vor einigen Monaten trat Braun im New Yorker „The Shed“ auf, um über die einzigartige Erfolgsgeschichte zu sprechen. Das futuristische Kulturzentrum ist bekannt für seine Aussicht auf den Hudson River. Auch Google und Microsoft laden für Produktpräsentationen gerne an derartige Orte in Manhattan ein.

Technologiegiganten, New York und die Wall Street – das war für den ehrgeizigen Wirecard-Chef das Umfeld, in dem er den mittelständischen Dienstleister, der Zahlungen im Internet abwickelt, am liebsten sah. Nun ist Wirecard kein Internetgigant und der Firmensitz im Münchner Vorort Aschheim nicht das Silicon Valley.

Aber die Geschichte des Start-ups, das es bis ins Elitesegment der Deutschen Börse schaffte, ist außergewöhnlich. Braun, der in den guten Jahren den Beinamen „Mr. Wirecard“ trug, war mit dem Zahlungsdienstleister angetreten, um das Bargeld eines Tages überflüssig zu machen. Wirecard agiert im Hintergrund als zentraler Vermittler zwischen Käufern, Händlern und deren Banken.

„Das Bezahlen unsichtbar machen“

Im Gespräch mit der F.A.Z. erzählte Braun einmal, dass er das Bezahlen „unsichtbar machen“ wolle. Heute klingt das wie ein schlechter Scherz. Denn Braun ist es offenbar gelungen, 1,9 Milliarden Euro unsichtbar zu machen. Dieser stolze Betrag stand einmal in der Bilanz seines Konzerns; innerhalb weniger Tage löste er sich dann in Luft auf. Wahrscheinlich hat es ihn nie gegeben.

Die Summe entspricht einem Viertel der Bilanzsumme von Wirecard und dem gesamten Ende 2018 ausgewiesenen Eigenkapital. Jetzt droht dem Unternehmen die Insolvenz. Nur wenn die 15 Gläubigerbanken, die Kredite über 1,85 Milliarden Euro gewährt haben, ihn nicht fallenlassen, kann der Zahlungsabwickler sein Internetbezahlgeschäft fortführen. Er beschäftigt rund 5000 Menschen.

Braun selbst hat sich der Münchner Staatsanwaltschaft gestellt und ist nach einer Nacht im Gefängnis und einer Kaution von 5 Millionen Euro inzwischen wieder auf freiem Fuß. Der 51 Jahre alte Österreicher steht unter Verdacht, die Bilanzen frisiert und die Geschäfte aufgebläht zu haben. Und das bei einem Konzern, dessen Aktien im Dax notiert sind. Ein handfester Bilanzskandal, nicht etwa in einer Bananenrepublik, sondern in Deutschland, ausgerechnet im so wirtschaftsstarken Bayern. Wirecard ist eine Blamage für alle, die lange nichts bemerkt haben – für die Börse, für die Finanzaufsicht Bafin, für die Wirtschaftsprüfer, für die Banken.

Im fernen Berlin hat der Skandal blankes Entsetzen ausgelöst. „Wir hätten eine solche Situation überall erwartet, nur nicht in Deutschland“, sagte etwa Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier (CDU), der sich um den Ruf und das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Sorgen macht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) lässt vorsorglich schon einmal prüfen, wie sich regulatorische Vorschriften verschärfen lassen, um einen Wiederholungsfall auszuschließen.

Während die führenden Wirecard-Manager, gegen die noch nicht ermittelt wird, mit den Gläubigerbanken um die Fortführung der Kredite ringen, beginnt die politische und juristische Aufarbeitung auf Hochtouren zu laufen. Vor allem gehen die Ermittler den Spuren der 1,9 Milliarden Euro nach. Sie führen auf die Philippinen.