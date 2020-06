Bilanzskandal bei Wirecard : Asien als schwarzes Loch

Aktualisiert am

Wo sind die Milliarden geblieben? Wie bei Wirecard nutzen kriminelle Finanzakrobaten die beschränkte Aufsicht in der Region, um Milliarden Dollar zu verschieben. Singapur wehrt sich gegen illegale Machenschaften.

Der Fall Wirecard und die augenscheinlich verschwundenen Milliarden rücken die Schattentransfers in Asien einmal mehr ins Rampenlicht. Immer wieder wird das Dickicht der Banken, Berater und Buchprüfer in Asiens Hinterhöfen genutzt, um enorme Summen verschwinden zu lassen. Die Philippinen, die auch im Fall von Wirecard derzeit im Mittelpunkt der Untersuchungen stehen, spielten auch bei einem der aufsehenerregendsten Fälle der Vergangenheit eine entscheidende Rolle. Und auch der asiatische Finanzplatz Singapur, der schon im vergangenen Jahr gegen Wirecard ermittelte, muss sich immer wieder gegen kriminelle Finanzakrobaten wehren: So etwa bei der Suche nach den Milliarden von Dollar im Zusammenhang mit dem malaysischen Staatsfonds 1Malaysia Development Berhad (1MDB), bei dem es auch um Konten im Stadtstaat geht. Über Zustrom von Geld braucht er sich sowieso nicht zu sorgen: Die Krisenzeiten, insbesondere im konkurrierenden Hongkong, treiben ihm Milliarden von Dollar zu.

Nun stehen aber die Philippinen und ihre Banken einmal mehr im Mittelpunkt der Suche nach dem Geld des Dax-Konzerns. Erst vor vier Jahren waren Millionen Dollar während internationaler Transfers auf den Philippinen verschwunden: 2016 versuchten Hacker, fast eine Milliarde Dollar von einem Konto, das die Notenbank von Bangladesch (Bangladesh Bank) bei der amerikanischen Fed unterhielt, auf insgesamt 35 Fremdkonten zu übertragen. Bevor sie aufflogen, gelang es den Gangstern, 81 Millionen Dollar auf die Philippinen zu transferieren. Dort versickerte der überwiegende Teil der Millionen bei der Rizal Commercial Banking Corporation (RCBC) auf fünf Konten fiktiver Besitzer.