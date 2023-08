Der durch seine korrekte Vorhersage der in den Vereinigten Staaten im Jahr 2008 eskalierten Finanzkrise bekanntgewordene Anleger Michael Burry setzt offenbar nun auf eine merklich Aktienkurskorrektur an der Wall Street. Der „Big Short“-Investor wettet gegen die beiden amerikanischen Leitindizes S&P 500 und Nasdaq 100, wie der Sender CNN und andere amerikanische Medien berichten – jeweils mit Verweis auf zu Wochenbeginn veröffentlichte Unterlagen der Finanzaufsicht SEC.

Burrys Fonds Scion Asset Management hielt demnach Verkaufsoptionen im Volumen von 866 Millionen Dollar gegen einen Fonds, der den S&P 500 abbildet, und Verkaufsoptionen im Volumen von 739 Millionen Dollar gegen einen Fonds, der den Nasdaq 100 abbildet. Die verpflichtend veröffentlichten Zahlen beziehen sich auf das zweite Quartal, sind also schon einige Wochen alt.

Kurse steigen – dank Google und Meta

Burrys Ansichten zur Entwicklung der Aktienkurs wechseln in diesem Jahr indes bislang. Im Januar teilte er über den Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, das Wort „Verkaufen“ mit. Ende März machte er nach Angaben von CNN dann einen Rückzieher mit den Worten „Ich habe mich geirrt, als ich sagte: Verkaufen“.

Seit Jahresbeginn sind die Kurse an den amerikanischen Börsen gemessen an den wichtigsten Indizes gestiegen. Allerdings liegt dies wesentlich an der überdurchschnittlichen Entwicklung der Anteilswerte an großen Internetunternehmen wie Google oder Meta.

Burry war einst dafür bekanntgeworden, erfolgreich auf den Crash am amerikanischen Immobilienmarkt und damit verknüpfter Wertpapiere gesetzt zu haben. Turbulenzen auf diesem Markt sorgten für eine Finanzkrise, die darin gipfelte, dass die Bank Lehman Brothers zusammenbrach – damals eines der führenden Wall-Street-Häuser. Das Ereignis wurde von Michael Lewis in seinem Bestseller „The Big Short: Inside the Doomsday Machine“ beschrieben und später verfilmt, wobei Burry von Christian Bale gespielt wurde.