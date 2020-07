Bidens Wirtschaftspolitik : Mit Trump-Rhetorik gegen Trump

Der demokratische Politiker Joe Biden will, falls er die Präsidentschaftswahlen im November gewinnt, mit einem 400 Billionen Dollar schweren Infrastrukturprogramm die industrielle Basis der Vereinigten Staaten revitalisieren. Mit dem Geld des Vierjahresprogramms sollen Güter und Dienstleistungen gekauft werden, die in den Vereinigten Staaten her- oder bereitgestellt werden. „Wenn die Bundesregierung Geld des Steuerzahlers ausgibt, sollten wir es nutzen, um amerikanische Produkte zu kaufen und amerikanische Arbeitsplätze zu stützen“, sagte der Politiker. Weitere 300 Milliarden Dollar fließen nach Bidens Plan in Forschung und Entwicklung. Unterm Strich sollen so fünf Millionen gut entlohnte Arbeitsplätze entstehen.

Biden attackiert mit seinem „Buy American“-Vorstoß die „America First“-Politik des Präsidenten Donald Trump, die diesem Zuspruch unter Arbeitern in den wahlentscheidenden Bundesstaaten verschafft hatte. Biden ist der einzig verbliebene ernsthafte Bewerber um die Präsidentschaftskandidatur der Demokratischen Partei.

Umkämpfte Bundessstaaten

Für die Vorstellung seines Plans hatte Bidens Wahlkampfteam eine metallverarbeitende Fabrik in Pennsylvania ausgesucht, um seine Verbundenheit zur Arbeiterklasse herauszustellen. Der Kandidat ist in der Nähe aufgewachsen.

Pennsylvania gehört mit Michigan und Wisconsin zu den umkämpften Bundesstaaten, die Trump 2016 knapp für sich gewinnen konnte. Sie sind traditionell durch Industriearbeit geprägt, Pittsburgh in Pennsylvania war die Stahlhauptstadt der Welt, Detroit in Michigan die der Autoproduktion. Die Bundesstaaten haben in Folge von Globalisierung und Automatisierung einen dramatischen Strukturwandel hinter sich, dem viele gut entlohnte Arbeitsplätze zum Opfer gefallen sind.

Trump konnte hier mit seinem „America First“-Versprechen vor vier Jahren die entscheidenden Stimmen holen. Die Entwicklung dokumentierte eine Abwendung der Bevölkerung von Globalisierung und Freihandel.

Ökonomische Kompetenz ist eines der wenigen Felder, auf dem die Wähler Trump zur Zeit noch gute Noten geben im Vergleich zu Biden. Unter Trumps Regierung war die Arbeitslosigkeit auf das niedrigste Niveau seit Messung gesunken, bevor die Corona-Pandemie Amerikas Volkswirtschaft erschütterte. Trumps Wahlkampfteam versucht zur Zeit mit Werbespots in den umkämpften Bundesstaaten Biden als Anhänger der Globalisierung und damit als Verantwortlichen für Arbeitsplatzverluste in der Industrie zu brandmarken, weil er für das nordamerikanische Freihandelsabkommen Nafta gestimmt hatte.

Biden will sich nicht leisten, seinem Gegner diese offene Flanke zu bieten, zumal die Anhänger seines bezwungenen parteiinternen Widersachers Bernie Sanders bei der Stange gehalten werden müssen. Sie sind in ihrer aggressiven Ablehnung des Freihandels kaum von Trumps Kernwählern zu unterscheiden. Dazu kommt, dass Biden traditionell enge Verbindungen zu den Gewerkschaften hegt und pflegt, die auf Antiglobalisierungskurs sind. Gewerkschaften, so der Politiker, hätten Amerikas Mittelklasse aufgebaut, nicht etwa die Banker der Wall Street.

Das Ende des Shareholder-Kapitalismus?

Biden übernimmt nicht nur Teile von Trumps protektionistischer Agenda, er zeigt ähnlich wie dieser eine Fixierung auf alte Industriearbeit, die der durch Dienstleistungen geprägten ökonomischen Realität immer weniger entspricht.

Zudem beweist er eine ähnliche Unempfindlichkeit gegenüber wachsenden Haushaltsdefiziten. Er will zwar die Steuern für Reiche und die Unternehmen erhöhen, wie er in der Rede deutlich machte. Doch diese Mehreinnahmen waren schon vor der Verkündung des „Buy American“- Plans verbucht zur Finanzierung von Mehrausgaben in Bildung, Kinderbetreuung, Klimaschutz und Gesundheit.

Biden sucht die Abgrenzung von Trump, indem er diesen als Politiker darstellt, dem Aktienkurse wichtiger sind als das Schicksal der Arbeitnehmer und ihrer Familien. Er verschärfte seinen schon früher anklingenden Anti-Wall-Street-Populismus mit den Worten: „Es ist schon lange überfällig, den Shareholder-Kapitalismus zu beenden.“ Doch selbst diese Rhetorik ist Trumps Anti-Wall-Street-Reden im Wahlkampf 2016 nicht unähnlich.

Der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Kandidaten liegt darin, dass Biden einen deutlich stärkeren Akzent auf gesellschaftliche Inklusion setzt: jeder, unabhängig von seiner ethnischen und sozialen Herkunft, soll vom Aufschwung profitieren, den Biden zu entfesseln gedenkt.