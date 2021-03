Riesiges Infrastrukturprogramm : Biden plant Billionen-Investitionen in Straßen, Elektroautos und mehr

Der amerikanische Präsident Joe Biden will in den nächsten acht Jahren 2,25 Billionen Dollar für Straßen, Brücken, für die Modernisierung von Häusern, für Forschung, für die Pflege und für amerikanische Industrie- und Technologieunternehmen ausgeben. Das hat das Weiße Haus bekanntgegeben.

Die zusätzlichen Ausgaben sollen vor allem durch höhere Steuern für Unternehmen gedeckt werden. Die amerikanische Regierung will mit dem Gesetzespaket die amerikanische Wirtschaft wettbewerbsfähiger und klimafreundlich machen und zugleich Millionen gut bezahlte Arbeitsplätze schaffen.

Das Paket soll in den nächsten Wochen ergänzt durch ein weiteres bis zu zwei Billionen Dollar umfassendes Programm zur Stärkung der Bildung und der Gesundheitsvorsorge. Anfang März hatte Biden schon ein Konjunkturprogramm im Umfang von 1,9 Billionen Dollar in Kraft gesetzt.

Höhere Steuern

Für klassische Infrastrukturprojekte ist der größte Beitrag vorgesehen. Mit mehr als 600 Milliarden Dollar sollen Autobahnen, Brücken, Bahnlinien und Wasserstraßen modernisiert werden. Rund 400 Milliarden Dollar sind im Plan für die Modernisierung der Pflege für alte und kranke Menschen reserviert.

Mit Subventionen für die Autoindustrie will Biden die Marktführerschaft amerikanischer Hersteller im Bereich der Elektroautos erreichen. Die Regierung will nicht nur Ladestationen im ganzen Land errichten und Kaufanreize für Elektroautos aus amerikanischer Produktion geben. Sie will auch die Kaufkraft der Bundesbehörden und -unternehmen nutzen, um die Produktion amerikanischer E-Autos zu stimulieren. Die gesamte Fahrzeugflotte soll elektrifiziert werden.

Mit ungefähr 100 Milliarden Dollar soll die Produktion kritischer Industriegüter in den Vereinigten Staaten gefördert. Allein 50 Milliarden Dollar will Biden für die Produktion von Mikrochips reservieren.

Republikaner haben in ersten Stellungnahmen Widerstand angekündigt. Sie wenden sich vor allem gegen die geplanten Steuererhöhungen für Unternehmen. Biden plant nicht nur die Erhöhung der Gewinnsteuer von 21 Prozent auf 28 Prozent, er will auch eine Mindeststeuer in Höhe von 21 Prozent durchsetzen, die Gewinnverlagerungen in Steueroasen unattraktiv machen soll.