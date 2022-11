Verlagserbe vor Gericht : Haftstrafe für Alexander Falk nach Schuss auf Anwalt bestätigt

Im Juli: Der Unternehmer Alexander Falk (M) kommt in Begleitung von Justizbeamten zur Urteilsverkündung in den Gerichtssaal des Landgerichts Bild: dpa

Der Hamburger Verlagserbe und einstige Börsenstar Alexander Falk muss aller Voraussicht nach zum zweiten Mal ins Gefängnis. Der Bundesgerichtshof (BGH) verwarf am Mittwoch die Revision des 53-Jährigen gegen seine Verurteilung zu einer viereinhalbjährigen Haftstrafe. Damit ist ein Urteil des Frankfurter Landgerichts aus dem Juli 2020 rechtskräftig, wonach Falk Kriminelle beauftragt hatte, einen Wirtschaftsanwalt anzuschießen.

Katja Gelinsky Wirtschaftskorrespondentin in Berlin

Hierum geht es in dem Fall: Als der Frankfurter Anwalt Wolfgang J. im Februar 2010 vor seinem Haus in Frankfurt in sein Auto steigen will, schießt ihm ein Unbekannter aus nächster Nähe in den Oberschenkel. Zuvor hatte es schon anonyme Anrufe gegeben, einmal war die Eingangstür mit einem Hammer eingeschlagen worden.

Nach Überzeugung des Frankfurter Landgerichts hatte Falk den Anschlag in Auftrag gegeben. Der Zweite Strafsenat des BGH sollte nun entscheiden, ob die Verurteilung des Geschäftsmanns wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung aus dem Jahr 2020 Bestand hat. Eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten hatte das Gericht damals verhängt. Der BGH hat das Urteil gegen Falk bestätigt. 22 Monate hatte Falk bereits in Untersuchungshaft gesessen.

Wie ein Fernsehkrimi

Wäre der Fall als Fernsehkrimi verfilmt worden, hätten die Rezensenten bestimmt die Nase gerümpft: zu weit hergeholt, zu dick aufgetragen, zu verwirrend. Im Trailer wäre zu sehen, wie der Abkömmling des hanseatischen Geldadels als Glücksritter in der New Economy unterwegs ist. Er überreizt sein Blatt, muss als Betrüger und Bilanzfälscher hinter Gitter.

Dort knüpft er Kontakt zu Mitgliedern der organisierten Kriminalität, will sie einspannen, um sich gegen Schadenersatzforderungen in dreistelliger Millionenhöhe seiner einstigen Geschäftspartner zu wehren. Dann der nächtliche Anschlag auf den Rechtsanwalt. Es folgt ein neues Strafverfahren. Dieses Mal wegen Anstiftung zu einem Gewaltverbrechen. Ein dubioser Kronzeuge taucht auf, ebenso manipulierte Tonbänder im Zusammenhang mit einem angeblichen Erpressungsversuch. Schließlich die abermalige Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe.

Im Prozess am Landgericht Frankfurt hatte der Vorsitzende Richter zuvor schon schwere Geschütze gegen Falk und sein Anwaltsteam aufgefahren, welches dem Gericht mit einer aggressiven, zeitweise als Spektakel inszenierten Verteidigungsstrategie zugesetzt hatte. Den Anschlag auf den angeschossenen Rechtsanwalt bezeichnete Richter Jörn Immerschmitt damals als „Angriff auf den Rechtsstaat“. Man sehe, was für ein schlechter Mensch Alexander Falk sei: „Die Tat bringt Ihre Gesinnung zum Ausdruck.“ Den Verteidigern warf der Vorsitzende Arroganz, Respektlosigkeit, Beleidigungen bis hin zu „subjektiv empfundener Bedrohung“ des Gerichts vor. „Die Grenzen waren manchmal deutlich überschritten.“

Falk und seine Anwälte sahen sich dadurch in ihrer Überzeugung bestätigt, dass der Strafprozess unfair und unsachgemäß geführt worden sei. Man habe Falk unbedingt verurteilen wollen. Das Frankfurter Gericht habe sich an „lügenden Zeugen und manipulierten Tonaufnahmen festgehalten, statt die selbst als zentral bezeichneten Zeugen zu hören und die teils erheblich entlastende Faktenlage zu berücksichtigen“, beschwerte sich Falks Verteidiger Björn Gercke damals nach der Urteilsverkündung.