Nachfolger des 9-Euro-Tickets : „Das ÖPNV-Ticket muss im Januar kommen“

Bettina Jarasch ist Senatorin für Umwelt, Verkehr, Klima- und Verbraucherschutz in Berlin. Bild: dpa

Frau Jarasch, die Ampelkoalition hat am Sonntag in ihrem Maßnahmenpaket auch ein Vorschlag für eine Nachfolge des 9-Euro-Tickets vorgelegt. Es soll zwischen 49 und 69 Euro kosten – je nachdem, wie viel die Länder dazugeben. Ist das der Durchbruch?

Zunächst einmal: Das 9-Euro-Ticket war im Nachhinein betrachtet ein Glücksfall. Niemand hätte am Anfang damit gerechnet, dass es so überwältigend gut angenommen wird. Das gilt besonders für die großen Ballungszentren und für die Me­tropolregion Berlin. Hier wurden noch einmal deutlich mehr Tickets verkauft als im Bundesdurchschnitt. Das waren knapp zur Hälfte Neukunden und Menschen, die selten den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Und es waren sehr häufig Menschen, die sich sonst Mobilität nicht hatten leisten können. Es ist also tatsächlich eine geeignete soziale Entlastungsmaßnahme. Insofern ist es sehr gut, wenn die Ampelkoalition sich jetzt dazu entschlossen hat, ein neues Angebot für ein bundesweites Ticket vorzulegen. Bis vor Kurzem haben der Finanz- und der Verkehrsminister dies noch kategorisch ab­gelehnt.