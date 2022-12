Hohe Energiekosten : Geld für Besitzer von Ölheizungen

Aktualisiert am

Ein Auslieferungsfahrer hält die Zapfpistole eines Tanklasters für die Auslieferung von Heizöl in Händen Bild: dpa

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) hatte sie beklagt. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ebenso. SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich auch. Es geht um die „Gerechtigkeitslücke“, wenn Menschen mit Gas- und Fernwärmeheizungen Entlastungen in Form von Einmalzahlungen und Preisbremsen erhalten, Nutzer von Öl- oder Holzpelletheizungen dagegen nicht.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Am Dienstag einigten sich die Bundestagsfraktionen der Ampelkoalition nun auf die nächsten Entlastungsschritte. Die wichtigste Neuerung in den Plänen: 1,8 Milliarden Euro soll es in einem Härtefallfonds für sogenannte nichtleitungsgebundene Wärme geben. Neben Heizöl und Pellets fallen darunter auch Kohle- oder Flüssiggasheizungen.

Wer eine solche Heizung hat, sollte sich allerdings nicht zu früh freuen: Staatliche Unterstützung soll es nur dann geben, wenn sich die Kosten für das Heizmaterial mindestens verdoppelt haben – was dem Grundgedanken entspricht, der den Gas- und Strompreisbremsen zu­grunde liegt. Von der Summe, die das Doppelte der früheren Kosten übersteigt, sollen dann 80 Prozent ersetzt werden.

Maximal 2000 Euro für jeden Haushalt

Abgezogen wird eine Bagatellgrenze von 100 Euro, maximal soll es 2000 Euro Hilfe je Haushalt geben. Zudem ist der Härtefallfonds erst mal nur für das Heizjahr 2022 bestimmt. Falls auch im neuen Jahr Hilfen benötigt würden, müsse man nachsteuern, hieß es in Berlin.

Viele Details der Umsetzung sind, wie es zuletzt bei den Hilfsprogrammen häu­figer der Fall war, noch offen. Das betrifft etwa die Frage, ob die Verdoppelung ge­genüber dem Preisindex des Statistischen Bundesamtes für das jeweilige Heizmaterial – Öl, Pellets, Kohle – ausschlaggebend sein soll, oder der Rechnungsbetrag, den Hauseigentümer im Vorjahr bezahlt ha­ben.

Um zu verhindern, dass mancher jetzt noch schnell den Heizöltank auffüllt, soll als Stichtag für die Rechnungen der 1. Dezember gelten. Die 1,8 Milliarden Euro sollen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes finanziert werden, in dem insgesamt 200 Milliarden Euro für die verschiedenen Energiehilfen bereitstehen. Die Auszahlung der Hilfen sollen die Länder übernehmen. Wie sie das machen, ist ihre Entscheidung. Die Länder könnten an die Verfahren aus der Zeit der Corona-Hilfen anknüpfen, sagten Vertreter der Fraktionen. Auf die Länder aufgeteilt werden soll die Gesamtsumme nach dem Königsteiner Schlüssel.

In dieser Woche Entscheidung über zweiten Teil der Hilfen

Nach der vom Staat übernommenen Dezember-Abschlagszahlung für Gas und Fernwärme entscheidet der Bundestag am Donnerstag über den zweiten Teil der Ende September angekündigten Hilfen, die Preisbremsen, die von Januar 2023 bis April 2024 gelten und ab März über die Energieversorger an Haushalte und Un­ter­nehmen ausgezahlt werden sollen.

Privatverbraucher und Gewerbetreibende erhalten 80 Prozent ihres bisherigen Gasverbrauchs für 12 Cent je Kilowattstunde. Für Strom beträgt der Preisdeckel 40 Cent je Kilowattstunde. Die Differenz zum vertraglich vereinbarten Preis übernimmt der Staat. Industriekunden erhalten 70 Prozent ihres bisherigen Verbrauchs zu subventionierten Preisen.

Der in den vergangenen Wochen strittige Punkt, ob Unternehmen, die die Gas- und Strompreisbremse in Anspruch nehmen, weiter Boni und Dividenden ausschütten dürfen, ist nun auch zwischen den Ampelkoalitionen geklärt. Unternehmen, die mehr als 25 Millionen Euro an staatlicher Unterstützung bekommen, dürfen demnach bisher vereinbarte Zahlungen nicht mehr erhöhen.

Staatshilfe schließt Dividenden und Boni aus

Das Fixgehalt darf maximal um einen Inflationsausgleich steigen. Erhält ein Unternehmen mehr als 50 Millionen Euro Hilfen aufgrund der Preisbremsen, darf es keine Boni- und auch keine Dividendenzahlungen geben. Die Regierung hatte zunächst keine solchen Verbote geplant, woraufhin die Haushälter des Bundestags sie in ei­nem Beschluss forderten.

Dass die Preisbremsen und Härtefallfonds überaus komplex sind, daraus machten die Beteiligten am Dienstag keinen Hehl. Das betrifft allen voran die Re­gelungen, wie die Entlastungen in Mehrfamilienhäusern mit mehreren Ei­gen­tümern und Mietparteien weitergegeben werden sollen. Grundsätzlich sollen Be­triebskostenvorauszahlungen, die we­gen der gestiegenen Energiepreise schon er­höht wurden, mit Auszahlungsbeginn der Preisbremsen wieder gesenkt werden, spätestens im April. Auch sollen Vermieter auf Verlangen der Finanzämter Auskunft darüber erteilen, welche Hilfen sie beziehungsweise ihre Mieter erhalten haben.

Hintergrund ist, dass all jene, die jetzt noch den Solidaritätszuschlag bezahlen, die Entlastungen aus den Preisbremsen versteuern sollen. Dies wird aber nicht im Rahmen der Preisbremsengesetze geregelt, sondern separat. Mittelfristig müsse es das Ziel sein, die Verbraucher auf direktem Weg zu entlasten, etwa über die Steuer-ID, sagte SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch.