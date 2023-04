In Deutschland ist seit Jahresbeginn das Lieferkettengesetz in Kraft, durch das die Einhaltung grundlegender Menschenrechtsstandards gewährleistet werden soll. Nach knapp vier Monaten kommt es nun zur ersten Bewährungsprobe für das junge Gesetz und das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA), das für die Überwachung der Standards verantwortlich ist.

Mehrere Menschenrechtsorganisationen, darunter auch der Verein Femnet, haben an diesem Montag Beschwerde wegen der aus ihrer Sicht katastrophalen Arbeitsverhältnisse in Produktionsstätten und Fabriken in Bangladesch eingereicht – wie die Organisationen behauptet, ist es das erste Mal, dass die Behörde in Deutschland angerufen wird.

Grundlage ist eine im März von der Gewerkschaft National Garment Workers Federation (NGWF) durchgeführte Untersuchung in dem asiatischen Land. Dabei seien erhebliche Sicherheitsmängel wie fehlende In­spektionen und arbeitsrechtliche Verletzungen festgestellt worden.

Beschwerde zum Jubiläum

Der Tag für die Beschwerde ist bewusst gewählt: Am 24. April 2013 stürzte in Bangladesch das Fabrikgebäude Rana Plaza ein, in dem Modemarken wie Benetton und der Discounter Kik ihre Ware herstellen ließen. Mehr als 1000 Menschen starben, Tausende wurden verletzt. Eine Sozial- oder Unfallversicherung gab es nicht.

Die Entschädigungszahlungen für Betroffene und Angehörige reichten oft nur für die Behandlung im Krankenhaus aus. „Zehn Jahre nach Rana Plaza gibt es noch immer Fabriken in Bangladesch, die für internationale Konzerne wie Amazon, Ikea oder Tom Tailor Kleidung produzieren, in denen es kaum Sicherheitskontrollen gibt. Das können wir nicht länger hinnehmen“, sagt Amirul Haque Amin, Präsident und Mitbegründer der Gewerkschaft NGWF.

Mittlerweile nehmen viele Unternehmen an Initiativen und Abkommen teil, um die Sicherheitsstandards einzuhalten. Als Reaktion auf die Katastrophe von Rana Plaza wurde 2013 das Bangladesch Accord verfasst. In dem Abkommen haben sich 1600 Fabriken zur Einhaltung von Brandschutzmaßnahmen und Vorschriften zu Statik und Elektrizität unterworfen. Tausende Fabriken ignorieren die Verpflichtung, trotz der Appelle der Nichtregierungsorganisationen und der Gewerkschaft.

Verein will Unternehmen an Verantwortung erinnern

„Jetzt ist es an der Zeit, das deutsche Gesetz dafür zu nutzen, solche Unternehmen, die nicht freiwillig Verantwortung für die Menschen in ihren Lieferketten übernehmen wollen, endlich dazu zu verpflichten“, sagte Gisela Burckhardt, Vorstandsvorsitzende von Femnet und Fachfrau für Menschenrechte in der Bekleidungsindustrie.

Widerspruch kommt von der Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels (AVE). „Die Situation ist überhaupt nicht zu vergleichen, die Gesetzgebung und -durchsetzung in Bangladesch hat sich seit dem Unglück von Rana Plaza wesentlich weiterentwickelt und verbessert“, betont ein Verbandsvertreter auf Anfrage.

Laut AVE haben sich 188 Bekleidungsmarken aus Europa und Amerika klar zum Bangladesch Accord bekannt. Dialog und Austausch seien enorm gefördert worden. „Die Unternehmen haben im letzten Jahrzehnt viel investiert, sich Know-how an Bord geholt und die Themen Nachhaltigkeit und Lieferkettenverantwortung inzwischen als Kernprozess im operativen Geschäft verankert.“

Ministerin Schulze fordert Klagerecht für Betroffene

Am Wochenende hatte Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) gefordert, ausländischen Hilfsarbeitern auch Klagen vor deutschen Gerichten zu ermöglichen. Solche müssten aber über das europäische Recht eingebracht werden, ein Kompromiss zum EU-Lieferkettengesetz befindet sich derzeit in der Abstimmung zwischen EU-Ministerrat und dem Parlament.

In Deutschland hat der Gesetzgeber diese Möglichkeit nicht vorgesehen. Femnet-Vorsitzende Burckhardt warf der deutschen Industrie eine Blockadehaltung vor. Ihrer Auffassung nach müsste die Beweislast bei der Abwehr der Schadenersatzklagen bei ihnen liegen: „Sie müssen nachweisen können, dass sie Sozialstandards einhalten – und nicht die Näherinnen, dass sie es nicht tun.“ (F.A.Z vom 24. April)

Neben niedrigeren Hürden bei der Klagebefugnis müsste sich Brüssel dann auch mit weiteren Fragen des materiellen Rechts beschäftigen. Auf solche Probleme hatte der prominente Rechtsstreit gegen Kik vor einigen Jahren hingedeutet. Vor dem Landgericht Dortmund hatten die Angehörigen der Opfer einer Brandkatastrophe in einer Bekleidungsfabrik in Pakistan vergeblich versucht, von deren Hauptkunden Kik Schmerzensgeld zu erstreiten. Die Richter wiesen die Klage unter Verweis auf die paki­stanischen Verjährungsfristen ab. Geht es nach dem Willen der Menschenrechtler, soll sich das nicht noch einmal wiederholen.