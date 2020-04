Aktualisiert am

In der Corona-Falle

Berufstätige Eltern : In der Corona-Falle

Die Menschen müssen wieder arbeiten, die Kitas bleiben zu. Familien, häufig vor allem Mütter, geraten an ihre Grenzen. Droht ein Rückfall in das Rollenbild der Fünfziger?

Elisa Piontek sitzt im Badezimmer, während sie das Telefoninterview für diesen Text führt. Es ist 21.30 Uhr, und ihre Kinder schlafen endlich. Im Wohnzimmer hat ihr Mann die Tür zugemacht, sein Homeoffice-Tag ist noch nicht zu Ende. Küche und Schlafzimmer grenzen ans Kinderzimmer, da will sie nicht telefonieren, aus Angst, die zwei Jahre alte Tochter und den vier Jahre alten Sohn wieder aufzuwecken. Dabei ist sie es selbst, die eigentlich gerade den Schlaf am nötigsten brauchte. „Es ist wie ein Arbeitslager hier“, sagt sie. „Neulich habe ich eine Zeichnung gesehen von einer Frau mit sechs Händen, genauso fühle ich mich gerade: mit einer Hand kochen, mit einer spülen, mit einer Wäsche waschen, mit einer Lego spielen, mit einer das Handy halten für das Zoom-Meeting bei der Arbeit und mit einer die Ergebnisse in den Computer tippen.“

Nadine Bös Redakteurin in der Wirtschaft, zuständig für „Beruf und Chance“. F.A.Z.



Die Kita, die Elisa Pionteks Kinder normalerweise besuchen, hat nun schon die sechste Woche wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Um sie herum, im Bundesland Nordrhein-Westfalen, öffnen gerade wieder Einrichtungshäuser, Buchhandlungen und Einkaufszentren, die Innenstädte füllen sich. Piontek, die in Wirklichkeit anders heißt, hat für Shopping keine Zeit. Obwohl sie nur halbtags arbeitet, ist ihr Tag randvoll: „Ich stehe um halb sechs morgens auf, mache mir einen Tee und setze mich dann im Schlafanzug an den Laptop, um noch möglichst viel zu arbeiten, bevor die Kinder wach werden“, berichtet die Mutter, die eine Halbtags-Bürostelle in einem Haushaltsgeräteunternehmen hat und im Moment komplett aus dem Homeoffice agiert.