Minister Buchholz im Gespräch : Ist das der Beginn der Industrialisierung in Schleswig-Holstein?

Wir treffen uns in Heide, einem Ort, den Sylt-Touristen vom Vorbeifahren kenne. Hier will Northvolt eine Batteriefabrik bauen und damit 3000 Arbeitsplätze schaffen. Ist das der Beginn einer Industrialisierung in Schleswig-Holstein?

Das ist zumindest eine große Chance in einem ehemaligen strukturschwachen Gebiet. Wir haben regenerative Energie im Überfluss, jetzt wäre es Zeit, auch Energie-Anwendungsland zu werden: das verarbeitende Gewerbe muss mehr Gewicht bekommen. Northvolt ist ein Anfang.

Haben Sie überhaupt genug Arbeitskräfte?

Das ist das Schöne an dem Northvolt-Gründer Peter Carlsson, dass er nicht nur im Silicon Valley unterwegs war, sondern auch eine Gigafactory im schwedischen Nichts aufgebaut hat. Der weiß ganz genau, worauf er sich einlässt in einer Region wie hier. Wir werden schauen müssen, dass wir auf so eine 4-Milliarden-Investition angemessen reagieren. Wir müssen Leute heranholen, die wir im Moment nicht haben. Notfalls werden wir die Infrastruktur so ertüchtigen, dass auch Menschen aus Hamburg hier arbeiten wollen. Und es geht auch um Ausbildung.