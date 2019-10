Am Berliner Verwaltungsgericht : Gericht weist Klimaklage gegen Bundesregierung ab

FAZ Plus Artikel: Klimastreit vor Gericht : Pikantes Wissen

Haftet der Staat wegen der Nichteinhaltung der Klimaziele? Am morgigen Donnerstag wird diese Frage vor dem Verwaltungsgericht Berlin im Zentrum der Verhandlung stehen. Währenddessen läuft bereits ein Prozess gegen den Ölgiganten Exxon Mobil in New York.