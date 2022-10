EU-Schuldenfonds : Berliner Gewumms und Brüsseler Rhetorik

Olaf Scholz hat mit seinem Doppelwumms-Narrativ in der EU beträchtlichen Schaden angerichtet. Das deutsche 200-Milliarden-Euro-Programm, das in­nenpolitisch als machtvolle Antwort auf die Angst von Wirtschaft und Bürgern vor Energieknappheit und übersteigerten Preisen gedacht ist, wirkte in den Nachbarländern – zumal wegen der Doppelwumms-Diktion – als Provokation.

Die Deutschen seien egoistisch und nähmen keine Rücksicht auf Länder, die sich solche Ausgaben nicht leisten könnten, hieß es allenthalben. Sie bevorzugten ihre Unternehmen, verfälschten den Binnenmarkt und verletzten die Grundsätze von „Solidarität und Einheit“, formulierten die EU-Kommissare Thierry Breton und Paolo Gentiloni in der F.A.Z.

Vor allem die Behauptung, das deutsche Programm verzerre den Binnenmarkt, trägt nicht allzu weit. Etliche Länder haben, gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung, ähnlich umfangreiche Programme aufgelegt. Das ist aber längst egal.

Das Bild der Deutschen, die in Krisen nur an sich denken, ist wieder in der Welt, wie zu Beginn der Corona-Krise. Damals hatte Gesundheitsminister Jens Spahn mit vorschnellen Exportverboten für medizinische Ausrüstung vor allem im schlimm getroffenen Italien den Vorwurf provoziert, Berlin handle im Ernstfall immer nach dem Motto „Deutschland first“.

Ein scheinheiliger Vorwurf

Damals wie heute ist dieser Vorwurf etwas scheinheilig. Gerade in Krisen ist jeder Regierung das nationale Hemd immer näher als der europäische Rock. Das ändert aber nichts daran, dass Scholz’ Prahlen mit deutscher Finanzkraft denkbar töricht war.

Die Reaktion aus den hochverschuldeten EU-Südstaaten be­schränkte sich nicht auf Klagen über Wettbewerbsverzerrungen, sie wurde schnell handfest: Wer es sich leisten könne, mal eben 200 schuldenfinanzierte Milliarden Euro fürs eigene Land ins Fenster zu stellen, der solle sich gefälligst auch „solidarisch“ an einem ebenfalls schuldenfinanzierten EU-Programm beteiligen.

Auch hier erinnert die Diskussion an den Beginn der Pandemie. Der damalige Einbruch der Wirtschaft führte zunächst zu Forderungen nach einem von den ökonomisch potenteren Mitgliedstaaten finanzierten EU-Konjunkturprogramm – und endete mit dem Tabubruch: der erstmaligen massiven EU-Verschuldung für den Corona-Wiederaufbaufonds.

Motiv Machtausbau

Wenn Breton und Gentiloni heute von Deutschland abermals „Solidarität“ einfordern, mag es ihnen auch darum gehen, ihren Heimatländern neuen fiskalischen Spielraum zu verschaffen. Wichtiger ist ein anderes Motiv. Die EU-Kommission will das eigene Budget und damit die eigene Macht ausbauen.

Die beiden Kommissare wissen auch, wie das gehen soll: Nach dem Vorbild des ebenfalls in der Corona-Krise eingeführten und ebenfalls schuldenfinanzierten EU-Kurzarbeitergelds „Sure“ soll es einen neuen Fonds geben. Aus seinen Mitteln, so die Brüsseler Überlegungen, soll die Finanzierung von „RepowerEU“ – dem Programm, das die EU von russischer Energie unabhängig machen soll – erheblich aufgestockt werden.

Das Sure-Programm umfasst 100 Milliarden Euro. Zu seiner Finanzierung nimmt die EU-Kommission Kre­dite am Kapitalmarkt auf, die durch Garantien der Mitgliedstaaten abgesichert sind. Dass Sure keine so große öffentliche Beachtung gefunden hat, hat mehrere Gründe: Deutschland braucht kein EU-Kurzarbeitergeld, das Programm umfasst „nur“ 100 Milliarden Euro – vor allem aber müssen die Mitgliedstaaten die Sure-Kredite, anders als größere Teile der Aufbaufonds-Mittel, zurückzahlen.

Die Kommission wirbt deshalb für einen Energiefonds nach dem Sure-Modell mit dem Argument, es gehe ja nicht um neue EU-Schulden, sondern nur um eine vorübergehende Absicherung. Das ist Augenwischerei. Zum einen bestand schon Sure darin, dass EU-Staaten mit einem hervorragenden Rating für Länder mit geringerer Bonität einstehen. Man mag das „Solidarität“ nennen, es handelt sich jedenfalls um eine Schuldenvergemeinschaftung. Zum anderen spricht die Erfahrung mit anderen schuldenfinanzierten EU-Fonds da­für, dass auch ein Energiefonds zur Dauereinrichtung würde.

Noch sind die Ideen Bretons und Gentilonis in der EU-Kommission keine Konsensmeinung, und angesichts des aktuell erheblichen Widerstands aus Berlin dürften die Pläne kurzfristig in den Brüsseler Schubladen bleiben. Ob das mittel- und langfristig so bleibt, steht in den Sternen. Scholz hat ja recht: Im Aufbaufonds sind Mittel ungenutzt, die sich umwidmen ließen. Das Berliner Gewumms erschwert eine sachliche Diskussion darüber aber erheblich.