Berlin im EZB-Streit : Bloß keine Eskalation

Die Bundesregierung weist den Vorwurf der EU-Kommission zurück, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum PSPP-Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) verstoße gegen „fundamentale Prinzipien des EU-Rechts“. Das geht aus dem am vergangenen Dienstag nach Brüssel geschickten Berliner Antwortschreiben an die EU-Behörde hervor. Es liegt der F.A.Z. vor. Die Kommission hatte vor zwei Monaten wegen des Karlsruher Urteils ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Ein Sprecher der EU-Behörde bestätigte am Dienstag den Eingang des Briefs, verweigerte aber einen inhaltlichen Kommentar.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel. Folgen Ich folge

So eindeutig das Berliner Schreiben in der Sache ist, so zurückhaltend ist es im Ton. Die Bundesregierung will den Konflikt mit Brüssel (und vor allem jenen der Karlsruher Richter mit dem Europäischen Gerichtshof, EuGH) erkennbar nicht weiter eskalieren zu lassen. Im Kern weist Berlin vor allem den Brüsseler Vorwurf zurück, das Bundesverfassungsgericht erkenne den Vorrang des Europarechts nicht an.

Europarecht hat Vorrang vor nationalem Recht

Die Karlsruher Richter hatten im Mai 2020 das PSPP-Programm der EZB und dessen Billigung durch den EuGH als „ausbrechenden Rechtsakt“ (ultra vires) gebrandmarkt. Die EZB sei über ihre Befugnisse hinausgegangen, weil das PSPP-Programm nicht mehr nur Geld-, sondern auch Haushaltspolitik sei, die Konsequenzen für die Mitgliedstaaten habe. Vor allem habe sie die Verhältnismäßigkeit ihrer Maßnahmen nicht dargelegt. Dass der EuGH dies nicht beanstandet habe, sei „schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar“ gewesen.

Während die Karlsruher Beanstandungen des EZB-Handelns durch nachgereichte Erläuterungen und deren Billigung durch den Bundestag mittler­weile als erledigt gelten dürfen, besteht der Konflikt zwischen Karlsruhe und Luxemburg fort. Er ist der Grund für das Vertragsverletzungsverfahren. Der Ultra-vires-Doktrin steht der Grundsatz entgegen, dass das Europarecht Vorrang vor nationalem Recht hat – und dass die Auslegung europäischen Rechts ausschließlich in den Händen des EuGH liegt.

Die EU-Kommission sah sich offenbar zum Handeln gezwungen, weil vor allem Polen, aber auch Ungarn das Karlsruher Urteil als Steilvorlage interpretierten und als Chance begriffen, nationale Politikentscheidungen und Gerichtsurteile der Rechtsprechung des EuGH zu entziehen. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts drohe ein juristisches „Europa à la carte“, hieß es im Juni zur Begründung der Verfahrenseinleitung im Juni.

Nicht auf einer Stufe mit polnischen Entscheidungen

Nach Ansicht der Bundesregierung ist diese Sorge unbegründet. Zum einen hätten die Karlsruher Richter akzeptiert, dass der Bundestag die EZB-Erläuterungen des PSPP-Programms gebilligt hat. Hier sei der „Ultra-vires“-Vorwurf also ausgeräumt. Zum anderen sei das Grundgesetz – anders als andere nationale Verfassungen – generell denkbar europarechtsfreundlich. Das gelte auch für die langjährige Europa-Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, heißt es in dem Schreiben, das aus mehreren Karlsruher Urteilen zitiert. Die Bundesregierung stelle den Vorrang der EU-Verträge ohnehin nicht infrage. Sie sei freilich – ebenfalls ganz anders als in Polen – an die Unabhängigkeit der Rechtsprechung gebunden. Deshalb, so die Berliner Überzeugung, ließen sich die Karlsruher Urteile nicht auf eine Stufe mit polnischen Entscheidungen stellen.

Der Konflikt um die richterliche Letztentscheidungskompetenz in europarechtlichen Fragen ist mit diesen Überzeugungen freilich nicht gelöst. Die Bundesregierung schlägt der EU-Kommission deshalb einen neuen „strukturierten gerichtlichen Dialog zwischen dem Europäischen Gerichtshof und den Höchst- und Verfassungsgerichten der Mitgliedstaaten“ vor. Auf dieser Plattform könnten die Richter regelmäßig über die Auslegung des Europarechts diskutieren.

Der Sinn dieses Dialogs wäre nicht zuletzt, die in der Vergangenheit allzu oft ausgetragenen Grabenkämpfe zwischen dem EuGH und nationalen Verfassungsrichtern zu entschärfen. Der Dialog könne „ein konstruktives Mit­einander im europäischen Gerichtsverbund im gemeinsamen Interesse der Wahrung des Rechts“ gewährleisten, heißt es in dem Schreiben. Die Bundesregierung werde dazu „unter Wahrung der richterlichen Unabhängigkeit“ das Gespräch mit dem Bundesverfassungsgericht suchen. Dem Vernehmen nach stehen die Karlsruher Richter dem Vorschlag aufgeschlossen gegenüber. Der Dialog soll die in Artikel 267 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU ohnehin vorgesehene Vorabentscheidung ergänzen. Darin entscheidet der EuGH über die Auslegung europäischen Rechts in Fällen, die ihm von nationalen Gerichten vorgelegt wurden.

Die erste Stufe des Verfahrens ist abgeschlossen

Mit der Berliner Stellungnahme ist die erste Stufe des Vertragsverletzungsverfahrens abgeschlossen. Wenn sich die Kommission damit zufriedengibt oder die Vorschläge der Bundesregierung aufgreift, kann sie darauf verzichten, das Verfahren weiter voranzutreiben und Deutschland vor dem EuGH zu verklagen. Falls sie aber Klage erhöbe, müssten die Luxemburger Richter über ihren eigenen Konflikt mit dem Bundesverfassungsgericht urteilen – und würden wohl kaum gegen sich selbst entscheiden. Eine Frist für die Entscheidung über eine Klage ist der Kommission nicht gesetzt.

Mehr zum Thema 1/

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Otto Fricke warf der Bundesregierung vor, sie ducke sich „notgedrungen“ weg und gehe dem Kernkonflikt mit Brüssel aus dem Weg. „Wenigstens etwas En­gagement zur Verteidigung der verfassungsmäßigen Ordnung des Grundgesetzes“, wie sie das Bundesverfassungsgericht als verletzt angesehen habe, hätte die Bundesregierung aufbringen müssen, sagte Fricke. Der „vorgeschlagene“ Dialog der Richter schade zwar nicht, bestehe aber informell längst.