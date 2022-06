Deutsche Tochtergesellschaft : Berlin bereitet wohl Milliardenkredit für ehemalige Gazprom-Einheit vor

Die Bundesregierung bereitet offenbar einen Milliardenkredit vor, um eine ehemalige deutsche Tochter des staatlichen russischen Gaskonzerns Gazprom PJSC zu retten. Das berichten mit der Angelegenheit vertraute Personen nach einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg. Eine Rettungsaktion für die Gazprom Germania GmbH kann demnach schon in dieser Woche erfolgen, wobei die staatliche KfW-Gruppe voraussichtlich einen Kredit in Höhe von 5 bis 10 Milliarden Euro gewähren wird, so die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten. Die Gespräche seien noch im Gange und die Pläne könnten sich noch ändern, heißt es.

Das Geld soll die Finanzen des Unternehmens stabilisieren und helfen, Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Russland hatte die Lieferungen an Gazprom Germania zu Beginn dieses Jahres eingeschränkt, nachdem Deutschland die Kontrolle über die Gazprom Germania übernommen hatte. Dadurch musste das Unternehmen einen Teil der Energie, die es an seine Kunden liefert, auf dem Spotmarkt kaufen – zu deutlich höheren Preise.

Die Bundesnetzagentur erklärte in einer Stellungnahme, dass sie sich nicht zu Spekulationen äußert und dass alle an Gazprom Germania Beteiligten „intensiv daran arbeiten, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten“. Das Finanzministerium antwortete nicht auf eine Anfrage, während eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums es ablehnte, sich zu äußern.

Mehr zum Thema 1/

Gazprom Germania hat eine wichtige Position in diversen Energiemärkten in Europa: Das Unternehmen besitzt mehrere Gasspeicher in Deutschland, darunter die größte Anlage des Landes. Außerdem gehört dem Unternehmen die Wingas GmbH, die große industrielle Gasverbraucher in Deutschland beliefert. Darüber hinaus vertreibt es Gas in Großbritannien, wo es auch im Handelsbereich tätig ist, und ist im Flüssiggasgeschäft aktiv.

Im April legte die Koalition ein Maßnahmenpaket vor, das es Berlin erlauben würde, Energiefirmen unter staatliche Kontrolle zu stellen. Darüber hinaus wurden Finanzierungsinstrumente bereitgestellt, die im Falle einer Versorgungskrise Kapital zur Verfügung stellen oder KfW-Kredite ermöglichen würden. Gazprom Germania wird noch bis zum 30. September treuhänderisch verwaltet und konkrete Pläne für das weitere Vorgehen gibt es bislang nicht. Gazprom Marketing & Trading, die in London ansässige Handelstochter, hat bereits kundgetan, dass sie nicht damit rechne, wieder Eigentum Russlands zu werden.