Bericht der Kommission : Was Sie zu den Gashilfen wissen müssen

Was schlägt die Kommission für Privathaushalte vor?

Privatverbraucher sowie kleine und mittelgroße Unternehmen sollen in einen zweistufigen Modell entlastet werden – insgesamt in einem Volumen von 66 Milliarden Euro. Fünf Milliarden Euro davon sollen in einer ersten Stufe dieses Jahr im Dezember ausgezahlt werden, indem die Gasversorger auf die dann eigentlich fällige Abschlagszahlung verzichten, die Kunden aber trotzdem weiter mit Gas beliefern. Der Staat soll den Versorgern das Geld dafür überweisen, als Stichtag wird der 1. Dezember genannt. In Mehrfamilienhäusern, in denen viele Wohnungen über einen zentralen Gasanschluss beheizt werden, sollen die Vermieter oder Hausverwaltungen den gesparten Dezember-Abschlag auf die einzelnen Wohnungen umlegen. „Der Verteilungsschlüssel ist analog zu dem Schlüssel, mit dem auch in der Vergangenheit die Gaskosten auf die Wohnungen verteilt wurden“, heißt es dazu im Konzept. Die volle Kostenübernahme im Dezember sei „pragmatisch“ und administrativ viel einfacher als eine Teilübernahme der Kosten über die gesamten Wintermonate, sagte Kommissionsmitglied Veronika Grimm am Montag in Berlin. Zwar würden auch Kunden mit noch niedrigen Gastarifen profitieren, doch seien deren Abschläge geringer, der Staat schieße in diesen Fällen also nicht so viel zu.