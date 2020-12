BER-Chef im Interview : „Mit Impfbuch reisen ist nicht neu“

Herr Lütke Daldrup, der Hauptstadtflughafen BER ist sieben Wochen nach Eröffnung ein Geisterflughafen. 6000 bis 10.000 Passagiere am Tag verlieren sich dort. Ist über die Feiertage mehr Betrieb?

In der Tat ist am BER viel weniger los, als wir uns wünschen. Aber am vergangenen Freitag hatten wir immerhin 20.000 Fluggäste. Das ist die höchste Zahl seit der Eröffnung am 1. November, aber eben auch nur ein Fünftel des Passagieraufkommens an den Berliner Flughäfen vor Corona. Und nach Weihnachten und Neujahr erwarten wir wieder eine sehr schwache Phase. Die Zahl der privaten Reisen ist seit dem neuen Lockdown noch einmal deutlich gesunken. Der Geschäftsreiseverkehr spielt wahrscheinlich eine vergleichsweise große Rolle, auch weil dort weniger strenge Quarantänevorschriften gelten. Aber eine valide Datenbasis zu Geschäftsreisen gibt es nicht. Da können Flughäfen und Fluggesellschaften trotz einiger Befragungen nur Vermutungen anstellen.