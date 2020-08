Erster Meiler : Streit um ein Atomkraftwerk in Belarus

Minsk steckt in der größten politischen Krise seit der Unabhängigkeit. Ausgerechnet jetzt will das Land das erste Kernkraftwerk in Betrieb nehmen. Ein Nachbarland sieht eine Gefahr für die nationale Sicherheit.

Im Trubel um die heftigen Proteste gegen das unglaubwürdige offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl in Belarus ist eine Nachricht beinahe untergegangen: Am Freitag ist das Land der Inbetriebnahme seines ersten Atomkraftwerks ein Stück näher gekommen. Da begann die Brennstoffverladung in den ersten Block des Kernkraftwerks von Astrawez, einem Städtchen im Nordwesten des kleinen Landes, nur 20 Kilometer von der Grenze zum EU-Mitglied Litauen entfernt.

In Belarus, auf das nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 rund 70 Prozent des radioaktiven Niederschlags herabregnete, ist das neue Kernkraftwerk kein großes Thema. Es gibt viele andere Probleme, welche die Menschen nach 26 Jahren autoritärer Herrschaft durch Präsident Aleksandr Lukaschenka frustrieren.

Seit 2011 ist die Wirtschaft, die noch weitgehend unter staatlicher Kontrolle steht, im Durchschnitt nur gut ein Prozent im Jahr gewachsen; von Lukaschenka versprochene Lohnsteigerungen sind ausgeblieben. Zuletzt kamen noch der Ölpreisabsturz im Frühjahr und Lukaschenkas verharmlosender Umgang mit dem Coronavirus hinzu. Kritik zu üben ist immer gefährlicher geworden. Auch Umweltschützer und Atomkraftgegner berichten von Geldstrafen und anderen Repressalien – so bleiben die Aktivisten vereinzelt.

Heftiger Protest gegen das Kernkraftwerk von Astrawez kommt dagegen von jenseits der Grenze, aus dem Nachbarland Litauen, dessen Hauptstadt Vilnius nur rund 40 Kilometer vom Standort entfernt liegt. Im 100-Kilometer-Radius rund um das Kraftwerk, der laut Empfehlungen der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA) bei einem schweren Störfall innerhalb eines Tages evakuiert werden muss, lebt ein Drittel der litauischen Landesbevölkerung.

Seit Jahren kämpft die Regierung in Vilnius daher erbittert gegen das neue Kraftwerk, das von Russlands Staatskonzern Rosatom gebaut wird. Bisher aber ohne Erfolg – noch in diesem Jahr soll der erste Reaktor ans Stromnetz angeschlossen werden.

Als Reaktion auf die Brennstoffverladung am Freitag schickte Litauens Außenministerium eine Protestnote an die belarusische Botschaft, in der, so das Außenministerium, die Befüllung des „unsicheren Atomkraftwerks“ von Astrawez „scharf verurteilt“ worden sei. Außerdem habe man in der Note festgehalten, dass Belarus mit dem Projekt die Prinzipien von Offenheit, Transparenz und „guter Nachbarschaft“ verletzt habe und dass das Kraftwerk in der Nähe von Vilnius wegen ungelöster Sicherheitsprobleme und des Unvermögens, eine „Kultur der Sicherheit“ während der Bauphase zu gewährleisten, eine „direkte Bedrohung von Litauens nationaler Sicherheit, seiner Umwelt und Bevölkerung“ darstelle.

Vilnius spielt damit unter anderem auf einen Vorfall aus dem Jahr 2016 an, als eine Reaktorhülle aus Stahl von einem Kran aus vier Meter Höhe gefallen war, dabei aber angeblich unbeschädigt blieb. Die Behörden reagierten erst nach zwei Wochen, als belarusische Umweltschützer und oppositionelle Medien längst darüber berichtet hatten. Ähnlich zögerlich hatte Minsk sich geäußert, als im Frühjahr desselben Jahres das Tragwerk eines Gebäudes auf der Baustelle eingestürzt war. Außerdem muss laut einer UN-Konvention bei grenznahen Projekten mit potentiell großen Umweltfolgen das Nachbarland frühzeitig informiert werden – dieser Pflicht war Minsk ebenfalls nicht nachgekommen.

Rosatom stellt die Dinge ganz anders dar. Das belarusische AKW-Bauprojekt werde in einer „offenen und transparenten Art und Weise durchgeführt“, heißt es in einer Pressemitteilung des russischen Staatskonzerns. Rosatom-Generaldirektor Alexej Lichatschwer schwärmt darin von der „modernsten Technologie“ der sogenannten Kraftwerksgeneration 3+ mit zwei Druckwasserreaktoren von je 1200 Megawatt Leistung: Sie erfülle alle Sicherheitsanforderungen der IAEA sowie alle „Post-Fukushima“-Anforderungen. In der Tat haben mehrere Sicherheitsprüfungen sowohl der IAEA als auch der EU keine Hinweise auf besondere Risiken des Standorts oder des Reaktortyps ergeben.

Rosatom ist bekannt dafür, seinen Abnehmern ein Komplettpaket aus Kernkraftwerksbau, Finanzierung per Kredit und Wartung anzubieten – so bindet der russische Staatskonzern seine Kunden über Jahrzehnte an sich. Auch Belarus hatte von Moskau einen Kredit über 10 Milliarden Dollar für den Bau des Kraftwerks bekommen. Das klingt zunächst widersinnig, denn Minsk will durch das Atomkraftwerk unabhängiger von Russlands Energielieferungen werden. Bisher produziert Belarus seinen Strom fast ausschließlich aus russischem Gas.

Doch gerade die Gas- und Öllieferungen hatte Moskau zuletzt genutzt, um Druck auf Belarus auszuüben. Der Kreml fordert von Minsk, das auch mit der EU Handel treiben will, eine stärkere „Integration“, de facto eine Festschreibung der Abhängigkeit und kann immer leicht damit drohen, die Hähne zuzudrehen. Außerdem ist Moskau dabei, die bisher geltenden Vorzugspreise für Rohstofflieferungen an Belarus abzuschaffen.

Ein Atomkraftwerk lässt sich dagegen nicht ganz so leicht als Erpressungsvehikel nutzen. Den russischen Kredit könnte Minsk am internationalen Finanzmarkt refinanzieren; für Wartung und Brennstofflieferung kämen nach Meinung von Fachleuten auch nicht-russische Lieferanten in Frage. Zudem möchte Minsk mit dem Kraftwerk vom Gasimporteur zum Stromexporteur an europäische Länder werden. Dies will Vilnius allerdings mit allen Mitteln verhindern und hat sogar schon gesetzlich ausgeschlossen, billigen Atomstrom aus Belarus zu kaufen. Doch selbst die baltischen Partnerländer hat es von dem Boykott bisher nicht überzeugen können.