G-20-Gipfel : Die ökonomische Zeitenwende

Von wegen lockere Ferieninsel. Es war schon vor der Nachricht vom Raketeneinschlag auf polnischem Gebiet ein arbeits­reiches und sehr ernsthaftes Treffen, zu dem die Staats- und Regierungschefs aus der Gruppe zwanzig großer Wirtschaftsräume und ihre Gäste auf Bali zusammenkamen. Da sollte sich niemand von den inszenierten Bildern aus Indonesien täuschen lassen, die die Mächtigen der Welt locker und le­ger zeigen.

Auf dem G-20-Gipfel, wie die Zu­sammenkunft kurz genannt wird, stand von Anfang an viel auf dem Spiel. Selten hat es solch ein dickes Knäuel an Problemen gegeben. Erst die Pandemie, die Unternehmen lahmlegte und Lieferketten sprengte, dann der russische Überfall auf die Ukraine mit all seinen Weiterungen: Lebensmittel sind knapp, die Hungernden in der Welt mehr geworden.

Zugleich ist Energie teuer wie nie, Unternehmen und Verbraucher leiden massiv. Die Geldentwertung schnellt überall in lange nicht gesehene Hö­hen, die Notenbanken in den Indus­trieländern sehen sich gezwungen, die Leitzinsen zügig zu erhöhen, um die Inflationserwartungen nicht ausufern zu lassen. Das belastet nicht nur die Konjunktur in den reichen Staaten. Viele arme Länder droht in der Folge der finanzielle Kollaps.

Als wenn das alles nicht reichte, hat Chinas starker Mann Xi Jinping mit scharfer Rhetorik und militärischen Muskelspielen im südchinesischen Meer und der Straße von Taiwan verbreitet Sorgen ausgelöst, dass es in Fernost zu einem weiteren Großkonflikt kommt – mit noch mehr Sank­tionen und Lieferunterbrechungen bis hin zur Abkoppelung seines ganzen Landes von großen Teilen der Weltwirtschaft – mit gravierenden Folgen, da viele Unternehmen abhängig sind von dem riesigen Markt.

Das Schreckensszenario ist etwas unwahrscheinlicher geworden

Das Schreckensszenario ist eine Teilung der Weltwirtschaft in zwei Blöcke, die sich antagonistisch gegenüberstehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es so weit kommt, ist nach dem Gipfel aber zumindest etwas geringer als vorher. Dazu hat vieles beige­tragen: Das vorgeschaltete Treffen von Amerikas Präsident Joe Biden mit seinem chinesischen Gegenspieler, der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Peking, möglicherweise auch die frühe Einbeziehung der Schwellenländer in der Runde der sieben westlichen Industrieländer.

China wurde auf Bali eingebunden, Russland isoliert. Doch der freie Welthandel ist damit noch lange nicht au­ßer Gefahr. Keiner weiß, wie lange die Ruhe in China hält. Die Lehre aus der Geschichte ist klar: Kein Markt, kein Rohstofflieferant, kein ausländisches Produkt darf so dominant sein, dass man erpressbar wird. Dies ist zuallererst eine Botschaft an die Unternehmen selbst. Ihre Eigentümer und Ma­nager müssen sehen, wie sie sich aus der fatalen Abhängigkeiten lösen. Das muss nicht heißen, dass sie sich aus dem chinesischen Markt mit seinen fetten Renditemöglichkeiten komplett verabschieden, aber sie müssen sich so aufstellen, dass sie selbst das Weg­brechen dieses Marktes verkraften können.

Wird Deutschland höhere Subventionen ausloben?

Die Regierungen in Amerika und Europa reagieren schon auf die weltwirtschaftliche Zeitenwende. In Wa­shington und Berlin legt man Wert darauf, dass Schlüsselprodukte verstärkt in den eigenen Grenzen gefertigt werden. Es geht beispielsweise um die superkleinen Schaltkreise, oh­­­ne die kein technisches Produkt mehr auskommt, um die Batteriefa­briken für die E-Autos von morgen. Biden lockt mit 430 Milliarden Euro Investoren nach Amerika. Auch wenn der „Inflation Reduction Act“ über zehn Jahre läuft, bleibt das eine schillernde Summe.

Aus Sicht der Bundesregierung, die um Ansiedlungen in Deutschland fürchten muss, ist das ein unfreundlicher Akt unter Freunden. Wird sie als Antwort da­rauf selbst höhere Subventionen ausloben? Die Unternehmen, die sonst die Verlagerung der Produktion an si­chere Standorte finanzieren müssten, sind Gewinner eines solchen Subventionswettlaufs, die Steuerzahler verlieren. Sie tragen ein neues Risiko.

Der freie Handel ist der Motor für Wachstum, Entwicklung, Wohlstand in der Welt. Die multilateralen Re­geln, das Prinzip „gleicher Marktzugang für alle“, die Kontrolle durch die Welthandelsorganisation haben schon länger gelitten. An ihre Stelle treten mehr und mehr bilaterale Freihandelsabkommen. Das ist besser als nichts, aber schlechter als globales System, das alle einbindet.

So viel kann man am Ende der zwei Bali-Tage sagen: Komplett verloren hat die freie Weltwirtschaft noch nicht – aber echter Fortschritt sieht doch anders aus. Leider war bei realistischer Betrachtung angesichts der politischen Großwetterlage kaum mehr möglich.