Detektion und Abwehr : Erpresser und Terroristen greifen auch mit Drohnen an

Spionage oder Erpressung: Schon eine einzelne Drohne kann in den falschen Händen viel Schaden anrichten. Bild: Wolfgang Eilmes

Die Taliban sollen den Gouverneurssitz in der Provinz Kundus mit Drohnen bombardiert haben, die man ganz einfach auf afghanischen Märkten kaufen kann. Die kleinen, flinken Fluggeräte überwinden Gefängnismauern, um Drogen und Handys abzuwerfen. Das Fußballspiel der englischen Zweitligisten Rotherham gegen Sheffield Wednesday musste im Oktober unterbrochen werden, da eine „unauthorisierte Drohne“ im New York Stadium herumflog. Und im Dezember 2018 legte ein „unbekanntes Flugobjekt“ den Flughafen London-Gatwick lahm, was einen Schaden von mehr als 50 Millionen Euro verursachte. Die nach Kalifornien gezogenen Prinz Harry und Herzogin Meghan schließlich haben Paparrazi verklagt, die mit einer Drohne Sohn Archie im Garten aufnahmen.

Den Einsatzmöglichkeiten – damit auch den Gefahren – sind keine Grenzen gesetzt, wenn es um die ferngesteuerten, handlichen Fluggeräte geht, die längst nicht mehr nur Spielzeuge sind. Der Fachmann Jörg Lamprecht spricht nun ein bisher wenig bekanntes Risikoszenario an: „Eine neue Gefahr wird im Jahr 2021 die drohnenbasierte Erpressung sein“, sagt der Gründer und Aufsichtsratsvorsitzende von Dedrone, einem 2014 in Kassel gegründeten Anbieter von Detektions- und Abwehrsystemen im Luftraum.