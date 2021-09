Ermittlungen gegen die FIU : Kapitulation vor den Geldwäschern

Aktualisiert am

Die Spezialeinheit FIU versagt in der Aufdeckung. Das kann nun auch Finanzminister und Kanzlerkandidat Olaf Scholz schaden. Seit Jahren ist die Zahl der verfolgten Geldwäsche-Delikte rückläufig.

An diesem Montag muss Olaf Scholz (SPD) dem Finanzausschuss in einer Sondersitzung Rede und Antwort stehen. Das Thema: Geldwäsche. Auf das Treffen im Wahlkampfendspurt haben Grüne, FDP und die Linke gedrungen, weil Osnabrücker Staatsanwälte gegen Mitarbeiter der Financial Intelligence Unit (FIU), einer Spezialeinheit des Zolls zur Bekämpfung von Geldwäsche, ermitteln, die Scholz‘ Finanzministerium zugeordnet ist.

Vergangene Woche wurde das Ministerium durchsucht. Der Verdacht: FIU-Mitarbeiter sollen Hinweise auf Terrorfinanzierung nicht rechtzeitig an die Polizei weitergeleitet haben. Wie wenig effizient die bis zum Wirecard-Skandal kaum bekannte Zollbehörde über die Jahre hinweg gearbeitet hat, zeigt eine bislang unveröffentlichte Analyse.

Während sich die registrierten Verdachtsmeldungen von 2017 bis 2020 mehr als verdoppelt haben, leitete die in Köln beheimatete FIU nach einer ersten Beurteilung kaum mehr Fälle an die Polizei und die Staatsanwaltschaften weiter. Nur 0,25 Prozent solcher Meldungen führten im vergangenen Jahr überhaupt zur Aufdeckung einer Geldwäsche-Straftat, schreibt die Unternehmensberatung Pequris in ihrer Studie, deren Ergebnisse der F.A.Z. vorab vorliegen.

Die Opposition findet die Erfolgsquote beschämend

„Das Chaos ist seit Jahren bekannt und untergräbt die Strafverfolgung und die Innere Sicherheit“, sagt Fabio De Masi, finanzpolitischer Sprecher der Linksfraktion. „Eine Erfolgsquote von 0,25 Prozent ist statistisch kaum noch messbar und muss zu einem Ruck in Deutschland führen!“

Die Pequris-Analyse vergleicht die FIU-Jahresberichte im Zeitraum von 2017 bis 2020 mit der jeweiligen polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Die immer stärker zunehmende Diskrepanz zwischen Meldungen und Ermittlungserfolgen hat ihren Ursprung 2017, als der damalige Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) die Kompetenzen der FIU vom Bundeskriminalamt an den Zoll verlagert hat.

Der Jahresbericht der Spezialeinheit weist für das Jahr 2017 knapp 60.000 Verdachtsmeldungen aus, davon wurden zwei Drittel an die Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet. Getrieben durch eine kontinuierliche Sensibilisierung von Personen, die nach dem Geldwäschegesetz zur Meldung verpflichtet sind und durch die weitgehende Automatisierung von Verdachtsmeldungen im Finanzsektor schnellten die Eingangszahlen bei der FIU noch oben.

Die Zahl der Verdachtsfälle steigt, die der Meldungen fällt

Im Jahr 2020 gingen daher mehr als doppelt so viele Verdachtsfälle ein (144.005 Meldungen).

Die Zahlen der weitergegebenen Meldungen sackt hingegen ab. Nur noch 17,2 Prozent wanderten an Polizei und Staatsanwaltschaften. Die Kriminalstatistik dokumentiert für 2020 nur 8942 Geldwäsche-Straftaten – ein Rückgang von mehr als 10 Prozent im Vergleich zu 2017. Das Ergebnis der Analyse: Deutschland verliert bei der Bekämpfung von Geldwäsche an Schlagkraft.

„Die steigende Zahl an Verdachtsmeldungen an die FIU wirkt auf den ersten Blick ermutigend, zeigt sie doch eine gesteigerte Sensibilität für das Thema Geldwäsche in Deutschland“, sagt Christina Reinhardt, Geschäftsführerin von Pequris. Das so drastisch gestiegene Meldeaufkommen führe aber zu enormen Herausforderungen bei der Auswahl, Bewertung und Weiterleitung von Verdachtsmeldungen, meint Reinhart – hierbei dürfte es vorsichtig formuliert „noch Luft nach oben geben.“



Regional gibt es Unterschiede, die Analyse spricht hier von lokalen Ermittlungserfolgen: Vor allem in Thüringen und Schleswig-Holstein konnten deutlich mehr Geldwäsche-Delikte als noch 2017 aufgeklärt werden, auch Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt melden dies. In Berlin und Brandenburg haben sich die in der PKS erfassten Fälle von 2017 bis 2020 hingegen mehr als halbiert.

Aus den Zahlen lassen sich keine Reformvorschläge ableiten

Jedoch geben die Zahlen keine Antwort darauf, wie sich die Zolleinheit in Zukunft schlagkräftiger aufstellen könnte – zumal ihr Personalbestand ja schon mehrfach aufgestockt wurde, wie Kanzlerkandidat Scholz betont. Da die FIU selbst keiner Strafverfolgungsbehörde zugeordnet ist, könnte die Ausweitung ihrer Kompetenzen eine Lösung sein.

Auch De Masi fordert mehr kriminalistische Expertise bei der FIU und einen integrieren Ansatz bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Dabei verweist er auf eine „Finanzpolizei“ nach dem Vorbild der Guardia di Finanzia in Italien. Dazu brauche es eine Herauslösung der FIU aus der Generalzolldirektion und integrierte Ermittlerteams, betont De Masi. „Der Zoll hat andere Fähigkeiten etwa im Bereich des Steuerbetrugs, die auch sinnvoll sind. Die Dominanz einer fiskalischen Sicht hilft aber bei hochkomplexen Geldwäscheverfahren, wo es etwa um Terrorfinanzierung geht, häufig nicht weiter.“