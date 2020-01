Begehrtes Weingut : Ein Brauerei-Erbe im Weinberg

Aktualisiert am

Seine Brüder sitzen in der Geschäftsführung von Bitburger. Roman Niewodniczanski dagegen hat es der Wein angetan – und sein Gut gehört mittlerweile zu den besten und teuersten Deutschlands.

Als Roman Niewodniczanski angefangen hat mit dem Weinbau, da hat die eigene Familie ihn, den Brauerei-Erben, für einen Spinner gehalten. Sein Vater hatte ihm prophezeit zu scheitern. Damals, vor zwanzig Jahren, habe er der Romanée-Conti von Deutschland werden wollen. Heute, wo er ganz oben angelangt ist, sein Weingut zu den besten und teuersten Deutschlands gehört, eifert er dem sagenumwobenen Burgunderweingut nicht mehr nach. „Heute“, sagte er, „möchte ich vor allem Relevanz.“

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Ludwigshafen. F.A.Z.

Auch an diesem Ziel gemessen, könnte der 51 Jahre alte Ausnahmewinzer eigentlich aufhören. Seit er das ehemalige Klosterweingut Weingut Van Volxem im Saarörtchen Wiltingen gekauft und wiederbelebt hat, wenige Kilometer von Trier entfernt, geht es scheinbar nur bergauf. Der Mann wird mit Preisen überschüttet, er gilt als Erneuerer des Weinbaus an der Saar. Der mühsame und teure Steillagenanbau hat durch ihn eine Renaissance erlebt. Im vergangenen Sommer hat er mit großem öffentlichen Bahnhof hoch über der Saar sein neues festungsartiges Domizil eröffnet. Kellerei, Lager, Verwaltung, alles zusammen überragt von einem weit sichtbaren Turm, in dem Kunden Wein probieren, den Blick schweifen lassen und die Landschaft erleben können. Nicht nur ein simples Betriebsgebäude: ein Ausrufezeichen aus Travertin, steingewordene Relevanz.