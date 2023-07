Bedingungsloses Grundeinkommen : Von Gleichheit, Glück und Armut

Jeder Bürger hat das Recht auf ein Einkommen. So Thomas Paine, der aufklärerische Schriftsteller im Jahr 1797. Seine Begründung: Von der Natur her sind alle gleich, sollen alle von gleichen Voraussetzungen aus starten. Aber jede Person, die geboren wird, trifft auf ungleiche Verteilungen, ungleichen Landbesitz, ungleiche Erbschaften. Das, so Paine, müsse in einer Gesellschaft, die normativ Chancengleichheit erwartet, kompensiert werden.

Wer in Armut hineingeboren wird, hat darum einen Anspruch auf Entschädigung. Mit anderen Worten: Niemand kann etwas dafür, dass es eine Vorgeschichte gibt. Es besteht darum, modern gesprochen, der Anspruch auf ein unbedingtes Grundeinkommen. ­Paine stellte sich eine Umverteilung des Landbesitzes vor, die jedem Bürger ein Grundstück und eine Kuh zuweist.