Trotz Knappheit : „Trinkwasserversorgung hat oberste Priorität“

In Deutschland geht die Angst vor dem Wassermangel um. Doch aus einem sehr trockenen Bundesland kommt nun Entwarnung: Trotz Knappheit sei die Trinkwasserversorgung nicht gefährdet.

Es ist heiß in Deutschland. Von der Stirn rinnt der Schweiß und die Blumen im Garten vertrocknen. Darf man sie guten Gewissens sprengen? Oder gefährdet man damit womöglich an anderen Orten die Trinkwasserversorgung?

Das Umweltbundesamt hat davor gewarnt, dass die Verteilung von Wasser in Deutschland erstmals seit Jahrzehnten zu einem relevanten Thema werden könnte. Mehr Nutzer der Ressource Wasser könnten sich einen Konkurrenzkampf liefern, hieß es. Der vergangene Juni war der wärmste und sonnigste seit Beginn flächendeckender Messungen – und vor allem die Landwirtschaft braucht viel Wasser, um ihre Felder und Obstplantagen zu wässern.

Aus Brandenburg, einem der trockensten Bundesländer in Deutschland, kommt nun aber eine gewisse Entwarnung – zumindest was das Trinkwasser anbetrifft. „Die Trinkwasserversorgung hat oberste Priorität“, sagte Kurt Augustin, Abteilungsleiter Wasser im brandenburgischen Umweltministerium, gegenüber FAZ.NET. „Und da haben wir auch noch keine Sorge.“

Das Problem der Wasserversorgung seien eher die Leitungen, sagte Augustin weiter. Wenn zur selben Zeit viele Menschen den Hahn aufdrehten, könne es dazu kommen, dass nur Tropfen herauskämen. Das liege aber daran, dass die Klärwerkstechnik und die Wasserleitungen nicht ausreichten, um alle gleichzeitig zu versorgen – nicht daran, dass zu wenig Wasser da sei.

Entsprechend bekommt man in einem solchen Fall genug Wasser, wenn man es zu einem späteren Zeitpunkt einfach noch mal versucht. Beispielsweise der Wasserzweckverband um Oranienburg nördlich von Berlin verhängte deshalb ein Gartensprengverbot in der Zeit zwischen 7 und 21 Uhr. Zuvor sei es insbesondere in den Abendstunden immer wieder dazu gekommen, dass der Wasserdruck im öffentlichen Netz gefallen sei.

Auch Karsten Specht, Vizepräsident des Verbands Kommunaler Unternehmen (VKU), sagte, einige Wasserversorger hätten im letzten und in diesem Jahr immer wieder eine „historisch hohe“ Nachfrage am späten Nachmittag und am Abend verzeichnet.

„Schon eine angespannte Situation“

Abgesehen vom Trinkwasser sagte Augustin aber: „Wir haben schon eine angespannte Situation.“ Nach dem Dürresommer im vergangenen Jahr habe der niederschlagsarme Winter die Grundwasserreserven kaum wieder aufgefüllt. In einigen Regionen gebe es um bis zu 1 Meter abgesenkte Grundwasserspiegel.

Beispielsweise die Obstbauern seien stark auf Beregnung angewiesen. Der Fachmann sieht durchaus einen „Konkurrenzkampf“ ums Wasser aufziehen. Wenn Landwirte oder Industrieunternehmen Wasser entnehmen wollten, brauchten sie dazu eine Erlaubnis der Behörden. „Wenn wir in Zukunft vermehrt Dürrejahre haben, muss man solche Erlaubnisse überprüfen“, sagte Augustin.

In Cottbus darf man kein Wasser mehr aus Seen nehmen

Um die Auswirkungen der Hitze abzufedern, habe das Umweltministerium kürzlich die unteren Wasserbehörden Brandenburgs um Maßnahmen gebeten, den Wasserverbrauch zu reduzieren und Wasserentnahmeverbote zu prüfen. Die Stadt Cottbus und zwei Landkreise hätten daraufhin Verbote verhängt, aus Seen Wasser zu entnehmen. Diese sollen ab kommender Woche in Kraft treten.

Zudem habe das Land seit vergangenem Jahr 30 Millionen Kubikmeter Wasser aus den Tagebauseen der Lausitz abgelassen und in die Spree und die Schwarze Elster geleitet, um den Pegelstand in den Flüssen stabil zu halten.