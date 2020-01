Großer Personalbedarf : „Sanierungsfall öffentlicher Dienst“

Die Zahl der Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Deutschland ist seit 2015 um mehr als 200.000 gestiegen. Laut amtlicher Statistik waren in staatlichen Behörden und Einrichtungen zuletzt gut 4,8 Millionen Angestellte und Beamte tätig. Nach Auffassung des DBB Beamtenbundes reicht das aber bei weitem nicht aus. „Im öffentlichen Dient fehlen uns aktuell 300.000 Kolleginnen und Kollegen“, sagte der Vorsitzende der gewerkschaftlichen Interessenvertretung, Ulrich Silberbach, auf deren Jahrestagung in Köln und forderte einen weiteren kräftigen Stellenaufbau. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) machte sich vor den Beamten- und Arbeitnehmervertretern zwar ebenfalls für mehr Personal stark – er machte aber wenig Hoffnung, gleichzeitig DBB-Forderungen nach kürzeren Arbeitszeiten für Beamte zu unterstützen.

Besonders starker Personalmangel belastet Silberbach zufolge das Bildungswesen sowie Polizei, Justiz und Finanzverwaltung. „Wir verspielen ein Stück Zukunft, wenn wir den Sanierungsfall öffentlicher Dient jetzt nicht zukunftsfest machen“, warnte er. Es drohe nicht nur die öffentliche Stimmung gegenüber dem Staat zu kippen, „sondern dann ist irgendwann auch der Punkt erreicht, an dem der öffentliche Dienst kein Standortvorteil mehr ist“, so der DBB-Chef. „Wenn ein Investor monatelang auf Genehmigungen warten muss, überlegt er sich dreimal, ob es andernorts nicht vielleicht doch attraktiver ist.“

Viele gehen in Rente

Den zusätzlichen Bedarf von 300.000 Beschäftigten hat der DBB durch eine Umfrage unter seinen Mitgliedsverbänden in den verschiedenen Dienstbereichen ermittelt. Nach deren Auffassung wären insgesamt 50000 zusätzliche Polizeibeamte nötig, außerdem weitere 30.000 Beamte für Steuerverwaltung, Zoll und Justiz. In den Schulen fehlten 32.000 Lehrer. Zugleich würden 140.000 zusätzliche Kräfte für die Kommunen benötigt – von Ausländerbehörden, Bauämtern und Feuerwehr über Sozial-, Jugendämter und Kindergärten bis hin zum Verwaltungsdienst. Außerdem benötigten allein Krankenhäuser und Pflege-Einrichtungen, die sich in staatlicher Trägerschaft befinden, weitere 40.000 Pflegekräfte.

All das bildet aber nur einen Bruchteil dessen ab, was der DBB an Neueinstellungen insgesamt für erforderlich hält. Denn daneben wächst der sogenannte Ersatzbedarf für altersbedingt ausscheidende Angestellte und Beamte. Derzeit sind im Durchschnitt 26 Prozent der Staatsbediensteten älter als 55 Jahre, erreichen also in spätestens ungefähr zehn Jahren den Ruhestand. Insgesamt müssen in dieser Zeit demnach knapp 1,3 Millionen Personen ersetzt werden. Tatsächlich ist die Altersstruktur beim Staat damit ungünstiger als in der Privatwirtschaft: Dort sind gegenwärtig 20 Prozent der Beschäftigten älter als 55 Jahre.

„Das wird kein Finanzminister mitmachen“

Minister Seehofer unterstützte im Grundsatz die Forderung nach mehr Personal und erinnerte daran, dass er sich schon in der Tarifrunde 2018, seiner ersten als Arbeitgeber-Verhandlungsführer für den Bund, für verstärkte Tariferhöhungen in Bereichen mit Personalmangel eingesetzt habe. Und er stellte in Aussicht, dies in der kommenden Tarifrunde im Herbst 2020 fortzusetzen – nur mit der einschränkenden Bemerkung, sofern er dann noch im Amt sei. Damit spielte er auf Pläne der CSU an, das Bundeskabinett zu verjüngen.

Wenig Hoffnung machte Seehofer dem DBB aber mit seiner Dauerforderung, die im Jahr 2004 von 38,5 auf 41 Stunden verlängerte Wochenarbeitszeit für Bundesbeamte wieder zu verkürzen. Er könne in der Regierung nicht mehr Geld für neue Stellen gegen Personalmangel beantragen und dann gleichzeitig kürzere Wochenarbeitszeiten verlangen. „Das wird kein Finanzminister mitmachen, egal von welcher Partei“, sagte Seehofer. Große Anstrengungen plane er aber, um die öffentliche Verwaltung durch digitalen Fortschritt effizienter zu machen und damit den Staatsdienst zu entlasten – etwa durch digitale Antragsverfahren für staatliche Leistungen. Im Kabinett habe er zugesagt, dies für 115 in Bundeszuständigkeit liegende Leistungen bis Jahresende zu erreichen.

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) fügte mit einem Vortrag auf der DBB-Tagung einen weiteren Aspekt hinzu: Die viel beklagte Überforderung des Staates habe nicht nur mit fehlenden Ressourcen zu tun, sondern oft auch mit überbordenden Erwartungen der Bürger an den Staat – an einen Staat, von dem etwa Eltern verlangten, dass sie selbst gegen schlechte Noten ihrer Kinder in einer einfachen Klassenarbeit vors Verwaltungsgericht ziehen könnten.