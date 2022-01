Beamtenbund-Chef im Interview : „Die neue Bundesregierung droht die Bodenhaftung zu verlieren“

Der Staat fliege uns um die Ohren – so warnte kürzlich der Beamtenbund-Chef Ulrich Silberbach. Jetzt spricht er Klartext und erklärt detailliert, was ihm Angst macht.

Herr Silberbach, Sie haben gerade eine drastische Warnung formuliert: Der „La­den“ – der Staat – drohe uns um die Ohren zu fliegen. Was meinen Sie damit?

Dietrich Creutzburg Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Wir warnen seit vielen Jahren, dass eine Politik der Personalknappheit im öffent­lichen Dienst in die völlig falsche Richtung führt und irgendwann an Grenzen stößt. Schon heute fehlen 330.000 Beschäftigte, um alle politisch vorgegeben Aufgaben sinnvoll zu erfüllen. Zugleich erreichen allein in den nächsten zehn Jahren 1,3 Millionen der rund 5 Millionen Angestellten und Beamten den Ruhestand. Die Personallücke wird also täglich größer – gleichzeitig plant die neue Bundesregierung ei­nen ambitionierten Aufbruch: Klimaschutz, Digitalisierung, Diversität und mehr. Wir gehen da ja mit. Aber einfach noch mehr Aufgaben draufpacken, ohne die Ausstattung des öffentlichen Dienstes fundamental zu verbessern, das wird nicht funktionieren.