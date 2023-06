Herr Russwurm, in Deutschland geht es wirtschaftlich kaum voran, das Land stagniert seit Jahren. Wie kann das besser werden?

Patrick Bernau Verantwortlicher Redakteur für Wirtschaft und „Wert" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.







Anna Sophie Kühne Redakteurin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Wir müssen wieder zu Wachstum kommen. Unsere Wachstumsprognose für Deutschland haben wir gerade auf 0,0 Prozent gesenkt. Die Weltwirtschaft wächst voraussichtlich um 2,7 Prozent. Das zeigt schon, dass wir hinterherhinken. Dem Industriestandort Deutschland geht es nicht gut. Das muss sich ändern, und das geht nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung.

Wie müssen wir uns denn anstrengen?

Wir können ja mal in andere Länder schauen. Zu Recht ist in den vergangenen Monaten viel über die Wirtschaftsförderung der USA gesprochen worden. Deren Volumen unterscheidet sich gar nicht so sehr von der Summe aller EU-Programme. Aber in Europa muss ich mich durch viele unterschiedliche Programme durchkämpfen und auf die Genehmigung der EU warten. In den USA habe ich ein sehr klares Programm, kann mir vorher ausrechnen, wie großzügig der US-Fiskus meine Investitionen unterstützt, und dann geht es los. Auf den Punkt gebracht: dort Einfachheit, bei uns Komplexität. Die Politik darf nicht davon ausgehen, dass der wirtschaftliche Aufschwung von allein kommt. Wir brauchen mehr Augenmaß bei der Regulierung, schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren, bessere steuerliche Rahmenbedingungen für Innovationen und Investitionen am Standort sowie international wettbewerbsfähige Energiekosten.

Da möchte der Industrievertreter, dass die Industrie leichter Geld vom Staat bekommt.

Es geht nicht vorrangig ums Geld. Geld allein schießt keine Tore, das gilt nicht nur im Fußball. Es geht auch um Zigtausende Genehmigungen, jeden Tag. Allein, was für ein Windrad an Bürokratie nötig ist: etliche verschiedene Einzelanträge selbst für die Schwertransporte. Jedes Unternehmen, das von fossilen Energien wegwill, wird von Genehmigungsprozeduren aufgehalten. Manchmal hat man den Eindruck, dass Wirtschaftspolitik in Deutschland in manchen Ministerien eher als Wirtschaftsüberwachung verstanden wird. Großen Unternehmen verursacht diese Bürokratie „nur“ zusätzliche Kosten. Viele Mittelständler haben dafür überhaupt keine Kapazitäten. So was muss dann der Chef am Wochenende machen, sofern er überhaupt noch den Durchblick hat. Das kann dann schnell zu Investitionsverhinderung führen.

Bleiben wir mal bei der Bürokratie: Welche Regeln wollen Sie loswerden?

Wir brauchen schneller Rechtssicherheit. Verfahren müssen gestrafft, konsequent digitalisiert, in ihrem zeitlichen Umfang drastisch verkürzt und bundesweit harmonisiert werden. Beispiel: Es ist ja richtig, dass gegen Verwaltungsentscheidungen Rechtsmittel eingelegt werden können, aber das sollte nicht über mehrere Instanzen und viele Jahre gehen. Wir brauchen überall schnellere Genehmigungen und funktionierende Geschäftsmodelle, auch für neue Gaskraftwerke.

Für Gaskraftwerke?

Ja, wasserstofffähige Gaskraftwerke, denn allein mit Wind und Solar ist eine stabile Strom- und Wärmeversorgung in der Dunkelflaute definitiv nicht erreichbar. Heute ist noch kein solches Kraftwerk im Bau. Aber wir brauchen sie schon in den 30er Jahren in großer Zahl, und es gibt nur ganz wenige Firmen, die diese Kraftwerke bauen können. Wenn wir versäumen, das Tempo jetzt massiv zu erhöhen, schaffen wir das nicht. Denn dafür fehlt eine entscheidende Voraussetzung: Es gibt noch keinen Marktmechanismus, der die Investition in diese Kraftwerke irgendwie rentabel erscheinen lässt. Und auch für das Wasserstoffnetz steht die Bundesregierung mit ihrer Planung noch völlig am Anfang. Uns läuft die Zeit davon. Wenn wir mit der bisherigen Vorgehensweise an das Thema rangehen, sind wir noch viel länger als gedacht auf Kohle angewiesen. Aber die Bürokratie betrifft längst nicht nur den Energiesektor.