Seit die Kartenvergabe vor zehn Jahren liberalisiert wurde, sinkt die Nachfrage nach Festspiel-Tickets. Der Grund liegt in der Psychologie: Was leicht zu bekommen ist, verliert für viele seinen Reiz.

Es erstaunt dann doch, welche Turbulenzen eine kleine Marktbewegung in Oberfranken auslösen kann. Den Umstand, dass es in diesem Jahr für die am Dienstag beginnenden Bayreuther Festspiele erstmals auch kurzfristig noch Karten gab, nutzen die unterschiedlichsten Leute für ihre je eigenen Zwecke. Am tollsten trieb es ein früherer Wiener Staatsoperndirektor, der nie ein Freund anspruchsvollen Regietheaters war. Er befand, die Inszenierungen auf dem Grünen Hügel seien nicht mehr langweilig genug – und trieben daher das Stammpublikum in die Flucht.

Ralph Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik und stellvertretender Leiter Wirtschaft und „Geld & Mehr" der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.

Auf die naheliegendste Erklärung kam bisher allerdings niemand: dass die sinkende Kartennachfrage ganz einfach dem Ende der Knappheit geschuldet ist. Dabei verhält es sich in vielen Wirtschaftsbereichen so, dass diejenigen Dinge begehrt sind, die schwer zu bekommen sind. Leichte Zugänglichkeit macht eine Sache unattraktiv, selbst wenn sich an ihrer Beschaffenheit nichts geändert hat.