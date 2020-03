Aktualisiert am

Glyphosat-Klagen in Amerika : Bayer will im Vergleich offenbar bis zu 10 Milliarden Dollar zahlen

Die Aktie im Minus, der Vorstand unter Druck: Bayer fürchtet durch die Schadenersatzklagen in den Vereinigten Staaten erhebliche finanzielle Nachteile. Nun steht der Konzern einem Bericht zufolge vor einer milliardenschweren Einigung mit den Klägeranwälten.

Bayer steuert im den zahlreichen Prozessen um die angeblichen Krebsrisiken von Glyphosat-Unkrautvernichtern einem Zeitungsbericht zufolge auf eine Lösung zu. Das Unternehmen habe sich mit sechs Anwaltskanzleien, die im Auftrag Zehntausender Kläger verhandelten, auf einen Vergleichsentwurf geeinigt, schrieb das „Wall Street Journal“ in seiner Freitagsausgabe unter Berufung auf Kreise.

Der Kompromiss sehe eine Zahlung in der Größenordnung von 10 Milliarden Dollar vor. Die Dimension entspräche in etwa den Markterwartungen. Bayer erklärte, dass die Verhandlungen andauerten und das Unternehmen keine Spekulationen kommentieren könne.

Der deutsche Agrarchemie- und Pharmakonzern hatte sich 2018 mit dem über 60 Milliarden Dollar teuren Kauf des amerikanischen Saatgutriesen Monsanto enorme Rechtsrisiken aufgeladen. Zuletzt war Bayer laut eigenen Angaben mit rund 48.600 US-Klagen wegen angeblicher Krebsrisiken von Monsanto-Produkten mit dem Wirkstoff Glyphosat konfrontiert.

Die Klagewelle hat den Dax-Konzern an der Börse stark unter Druck gebracht. Die Aktie des Leverkusener Konzerns notierte nachbörslich am Freitag mit 50,82 Euro leicht im Plus. Seinen Höchststand hatte der Bayer-Kurs Anfang Februar, damals lag die von der Glyphosat-Krise gebeutelte Aktie bei 78,26 Euro.

Die ersten drei Glyphosat-Prozesse in den Vereinigten Staaten hatte Bayer verloren und dort hohe Schadenersatzurteile kassiert. Allerdings will der Konzern die Entscheidungen in Berufungsverfahren aufheben lassen.

Zeitgleich laufen hinter den Kulissen schon seit Monaten auf Hochtouren Vergleichsgespräche unter der Aufsicht des Staranwalts Ken Feinberg, der als Vermittler zwischen Bayer und Klägern verpflichtet wurde. Alle weiteren Gerichtsverfahren vor amerikanischen Gerichten wurden bislang vertagt, um den Streitparteien Zeit für Verhandlungen zu verschaffen.