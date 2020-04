F.A.S. Exklusiv : „Kein Manager muss mehr als zehn Millionen verdienen“

Aktualisiert am

Herr Wenning, Sie haben 1966 als Lehrling bei Bayer angefangen, am Dienstag ist Ihr letzter Tag als Aufsichtsratschef. Wie groß ist der Abschiedsschmerz nach 54 Jahren?

Es ist schon eine Portion Wehmut dabei. Bayer hat mir in all den Jahren sehr viel gegeben. Wenn ich jetzt zurückblicke, dann empfinde ich eine große Zufriedenheit. Ich durfte früh ins Ausland gehen und über die Jahre zunehmend Verantwortung übernehmen. Für all das und die vielen Begegnungen und Erlebnisse bin ich dem Unternehmen sehr dankbar.

Was waren Ihre Sternstunden, was die schlimmsten Nackenschläge in einem halben Jahrhundert Bayer?

In solchen Superlativen denke ich nicht. Besonders wichtig und prägend war aber, dass wir den Konzern 2002/03, nach der Lipobay-Krise, neu aufgestellt und so wieder auf die Erfolgsspur gebracht haben. Wir haben die Life-Science-Geschäfte Gesundheit und Ernährung deutlich gestärkt und uns von den Chemie- und Kunststoffgeschäften getrennt. Das waren die richtigen Schritte.

Vom alten Bayer blieb wenig übrig, Sie haben 80 Prozent des Geschäfts ausgewechselt.

In Prozenten ist das schwer auszudrücken, aber wir haben mit den Zu- und Verkäufen über die Jahre hinweg ein Transaktionsvolumen von weit über 100 Milliarden Euro gehabt.

So entstanden neue Unternehmen mit Phantasienamen.

Es entstanden vor allem führende, spezialisierte und erfolgreiche Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen. Lanxess und Covestro haben wir an die Börse gebracht, auf der anderen Seite haben wir in dieser Zeit unter anderem Schering übernommen, das OTC-Geschäft von Roche gekauft und von Aventis den Pflanzenschutz. Obendrein haben wir kräftig in die Forschung investiert. Die Früchte sehen wir heute zum Beispiel bei Xarelto. Der Blutverdünner ist eines der erfolgreichsten Pharmaprodukte der Welt.

Wie ernst stand es damals, nach den Lipobay-Todesfällen, um den Konzern? Hätte das Cholesterin-Medikament Bayer die Existenz kosten können?

Das war definitiv eine schwierige Zeit. Ich kann mich heute noch an die anstrengenden Tage und Nächte erinnern, der Aktienkurs stürzte unter 10 Euro. Die Spekulationen schossen ins Kraut, als plötzlich von Schadenersatzforderungen von 30 bis 50 Milliarden Dollar die Rede war – da wurden alle möglichen Gefahren beschworen.

Eine feindliche Übernahme war eine reale Bedrohung, und Sie hingen in den Fängen der amerikanischen Justiz.

Wichtig ist in solchen Phasen, eine sehr klare Linie zu haben und auch zu halten – Schritt für Schritt. Wichtig war, die eigene Mannschaft dabei informiert zu halten und zu motivieren. Wir waren bereit, für die Zukunft von Bayer und für die Belegschaft zu kämpfen. Als dann das erlösende Urteil eintraf, vom Gericht in Corpus Christi, das muss so gegen 19 Uhr unserer Zeit gewesen sein, ging ein freudiger Aufschrei durch das Unternehmen. Die Leute kamen von zu Hause zurück ins Büro, um sich gemeinsam zu freuen.

Ist die Situation damals mit den Monsanto-Klagen heute vergleichbar? Wieder geht es um viele Milliarden, wieder liegt Bayers Schicksal in den Händen amerikanischer Gerichte.

Die Lage ist nicht vergleichbar. Bayer hat heute eine ganz andere, viel stärkere Position. Wir haben ein hervorragendes Portfolio, unser Geschäft wächst, wir sind innovativ und profitabel.

Trotzdem trübt der Ärger um die Monsanto-Übernahme Ihren Abschied.

Nein. Der Konzern ist in hervorragender Verfassung – das war auch eine wichtige Voraussetzung für meine Entscheidung, mich zurückzuziehen.

Moment, es drohen Milliardenstrafen in Amerika. Fraglich, wie Bayer das verkraften wird.

Warten wir ab, wie die juristischen Fragen ausgehen. Ich bin optimistisch, dass wir für Bayer eine tragbare Lösung finden werden.

Die Bayer-Aktionäre haben voriges Jahr auf der Hauptversammlung wegen Monsanto rebelliert. Spielt der Druck der Investoren eine Rolle für Ihren Rückzug jetzt?