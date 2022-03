Bauoffensive : Geywitz will Deutschlands Städte verdichten

Die Zahl, an der Klara Geywitz gemessen wird, lautet 400.000. So viele neue Wohnungen sollen nach dem Willen der Ampelkoalition jährlich entstehen. Möglich machen soll es die SPD-Politikerin aus Brandenburg, die seit Anfang Dezember das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen führt. Zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren hat Deutschland wieder ein eigenständiges Ministerium für diesen Bereich. Die Botschaft von Geywitz am Dienstag vor der blauen Wand der Bundespressekonferenz war unmissverständlich: Am Platz soll das Erreichen der Neubauziele jedenfalls nicht scheitern.

Das Ministerium hat das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und das Institut der deutschen Wirtschaft rechnen lassen. Das Ergebnis fiel ganz im Sinne der Ministerin aus: Mindestens 99.000 Hektar baureife Flächen gibt es demnach in Deutschlands Städten und Landkreisen – eine Fläche der Größe Berlins oder viermal der Fläche von Frankfurt am Main. „Das Gute ist: Wir haben Potential“, sagte Geywitz denn auch sichtlich zufrieden. Zwischen 900.000 und vier Millionen Wohnungen ließen sich den Forschern zufolge auf den Flächen bauen. Sie sei für die „gute Mitte“, sagte Geywitz: „Zwei Millionen wären durchaus erzielbar.“

Etwas mehr als die Hälfte der Flächen könnte nach Einschätzung des Bundesin­stituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) kurzfristig erschlossen werden. Das Institut gehört zum Geschäftsbereich des Ministeriums. Geywitz betonte, dass es auch in den Großstädten, wo die große Nachfrage zuletzt die Mieten und Kaufpreise so stark in die Höhe trieb, noch Bauland gebe. „Die Bebauung der zweiten Reihe wird ein großes Thema sein.“ Am 27. April will die Ministerin ein Bündnis für bezahlbares Bauen zwischen Politik und Wohnungswirtschaft schließen. Dieses soll mehr Ergebnisse liefern als der Wohnungsgipfel der Großen Koalition, der zwar im September 2018 viele Bilder aus dem Kanzleramt hervorbrachte, aber weniger neue Wohnungen als erhofft.

Zahlreiche unbearbeitete Genehmigungen

In den kreisfreien Großstädten bezifferte BBSR-Chef Markus Eltges das Potential auf 370.000 bis 740.000 mögliche zusätzliche Wohnungen. Das bedeute aber nicht, dass in gleichem Umfang Flächen versiegelt werden müssten – eine Sorge, die vor allem grüne Naturschützer umtreibt. In vielen Fällen lasse sich neuer Wohnraum auch durch den Ausbau von Dachgeschossen oder das Überbauen von Discountern und ihren Parkplätzen erreichen. Auch die Umwandlung von Büro- zu Wohnraum sei denkbar.

Eltges sagte allerdings auch, dass zwei Drittel der jetzt als mögliches Bauland identifizierten Flächen von den Kommunen schon für den Wohnungsbau vorgesehen sind. Teils liegen auch schon Baugenehmigungen vor. Auf knapp 800.000 Wohneinheiten summiert sich der Studie zufolge inzwischen der sogenannte Bauüberhang, die Differenz zwischen genehmigten, aber noch nicht gebauten Wohnungen. 165.000 dieser Wohnungen im Wartestand liegen in den sieben größten deutschen Städten. Ein großes Ärgernis für die Verantwortlichen vor Ort sei die fehlende „Verwertungsbereitschaft“ der Eigentümer der Grundstücke, so Eltges. Dieses Problem sieht auch Eckart Würzner, stellvertretender Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Heidelberg: „Sofort nutzbare Bauflächen dürfen nicht aus Spekulationszwecken liegen gelassen werden“, forderte er.

Geywitz versprach, das Bauen durch den Abbau von Bürokratie attraktiver zu machen. Als ein Beispiel nannte sie die Stellplatzverordnungen. „Wenn man im Innenbereich nachverdichtet, haben die Entwickler oft große Probleme, die notwendigen Stellplätze nachzuweisen.“ Es brauche aber nicht zwingend eine Tiefgarage, wenn die Bewohner auch ohne Auto mobil sein könnten. Auch zum bislang vorgeschriebenen „zweiten Rettungsweg“, der manchen möglichen Dachgeschossausbau verhindert, will sie Gespräche führen. Nach Angaben von Städtetags-Vize Würzner ließen sich allein 1,1 Millionen Wohnungen durch Dachgeschossausbauten schaffen.

Er wies jedoch auch auf die Engpässe sowohl hinsichtlich der Baumaterialien als auch der Handwerker hin, die sich durch den Krieg noch weiter verschärft hätten. In der Ukraine sei ein großes Stahlwerk zerbombt worden, auch die Rigipsindustrie sei „am Boden“. Deutschland müsse in systemrelevanten Bereichen wie diesen stärker in eigene Produktionskapazitäten investieren.