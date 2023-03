Im Keller der Schöppinger Straße 18 in Berlin-Lichterfelde ist es schon mal mollig warm. Klara Geywitz steht neben einem raumhohen grauen Be­hälter, an dem diverse Sensoren befestigt sind. An den Wänden und unter der Decke verlaufen graue Plastikrohre, ein dezentes Brummen erfüllt den Raum. Die SPD-Bauministerin wirkt zufrieden. „Das ist doch sehr leise“, sagt sie mit Blick auf die Wärmepumpe, die aus diesem Keller he­raus fünf Mehrfamilienhäuser der Genossenschaft Märkische Scholle versorgt. „Viele denken doch, das seien so kleine Dampfloks.“ Nee, nee, sagt Jochen Icken, Vorstand der Genossenschaft. Nur etwas mehr als 40 Dezibel hätten Geräte wie dieses, das störe kaum.

Ein Termin wie dieser hätte vor einigen Jahren kaum jemanden interessiert. Doch seit der Entwurf von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Geywitz zur Reform des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) in der Welt ist, sind Wärmepumpen ein hochpolitisches Thema. Weshalb Geywitz im Keller auch von Kameras und Mikrofonen umringt ist. Vom kommenden Jahr an, so lautet zumindest der Plan, sollen in Deutschland keine neuen Öl- oder Gasheizungen mehr eingebaut werden dürfen. Die Heizung der Zukunft soll die Wärmepumpe sein, CO 2 -neutral betrieben mit Ökostrom. FDP, Hauseigentümer und auch Teile der SPD haben die Pläne mit teils harschen Worten kritisiert. Der Termin von Geywitz in Lichterfelde-Süd ist deshalb auch ein Statement: Geht doch.

Eine gewaltige Investition

Geht, allerdings nur mit viel Geld, Nerven und Idealismus, muss man hinzufügen. 100 Millionen Euro hat die Genossenschaft nach eigenen Angaben in die Sanierung des in den Dreißigerjahren entstandenen Quartiers mit rund 800 Wohnungen investiert, die Zuschüsse der KfW schon abgezogen. Es gab eine bessere Dämmung, Solaranlagen auf dem Dach, Energiespeicher und mehrere Sole-Wasser-Wärmepumpen, die als der Porsche un­ter den Wärmepumpen gelten: besonders effizient, weil sie die Wärme aus dem Erdreich nutzen, aber wegen der aufwendigen Installation auch besonders teuer.

Für eine Genossenschaft mit 17 Millionen Euro Jahresumsatz war die Sanierung eine gewaltige Investition, teils aus Eigenkapital, teils aus Krediten finanziert. Warum er sie trotzdem für alternativlos hält, erklärt Icken so: „Weil ich Enkel habe. Die sollen auch noch was von der Welt haben.“

Im Großen und Ganzen sei alles gut gelaufen, konstatiert der Genossenschaftschef. Anfangs hätten sie frei werdende Wohnungen in der Siedlung „ge­sammelt“, in die dann Mieter während der Sanierung ihres Hauses umziehen konnten. Die Wärmepumpen laufen laut Icken weitgehend ohne Probleme. Allerdings kämen die Mieter in den Wohnungen jetzt nicht mehr wie früher auf maximal 26 Grad, sondern nur noch auf 21 bis 23 Grad. Das habe anfangs nicht jedem gefallen. „Die Frage nach der Wohlfühltemperatur ist auch eine Gewöhnungssache“, kommentiert Geywitz. Eine Herausfor­derung war auch die Warmwasseraufbereitung. Um Strom zu sparen, ist die Anlage auf 50 statt der üblichen 60 Grad eingestellt. Gegen die Bildung von Legionellen wurde ein spezielles Filtersystem eingebaut. Das vom Gesundheitsamt genehmigt zu bekommen, sei ziemlich schwierig ge­wesen, berichtet Icken.

Um 2 Euro je Quadratmeter hat die Ge­nossenschaft die Kaltmiete nach der Sa­nierung angehoben, die von Mietern so ge­fürchtete Modernisierungsumlage. Mit 7 Euro Durchschnittskaltmiete je Qua­dratmeter und 1,80 Euro für die Betriebskosten sei die Miete aber für Berliner Verhältnisse immer noch moderat. Nach knapp einer Stunde ist der Rundgang vorbei, und Geywitz nimmt noch kurz im Nachbarschaftszentrum der Märkischen Scholle Platz. Es geht um den Koalitionsausschuss am Sonntag und die Frage, wie ein Kompromiss zur GEG-Novelle aussehen könnte. Geywitz sagt, dass es ja nicht nur Wärmepumpen gebe, sondern auch Holzpellets, Biomasse, wasserstofftaug­liche Gasheizungen, Fernwärme, kurzum: eine Lösung für jeden Einzelfall.

Ob die Novelle tatsächlich schon 2024 kommen wird, lässt sie offen. „Je mehr Geld man für die Förderung hat, desto schneller kann man das machen.“ Und auch zu Robert Habecks Unmut über den Stillstand in der Fortschrittskoalition antwortet sie knapp, aber vielsagend. Über die Kommunikation des Kanzlers sei ja auch schon viel diskutiert worden. „Ich würde Robert Habeck nicht raten, in Zukunft so zu kommunizieren wie Olaf Scholz.“