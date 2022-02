Aktualisiert am

„Wir können eine Autobahnbrücke in zwei Jahren bauen“

Bauindustrie-Chef im Interview : „Wir können eine Autobahnbrücke in zwei Jahren bauen“

Dass wichtige Verkehrsprojekte in Deutschland so lange dauern, liege nicht an der Bauindustrie, sagt Hauptverbandspräsident Peter Hübner. Manche Verzögerungen hält er für „erträglich“.

Herr Hübner, wenn Sie heute ein Brücke bauen, wie lange hält die?

Bernd Freytag Wirtschaftskorrespondent Rhein-Neckar-Saar mit Sitz in Mainz. Folgen Ich folge Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Achtzig Jahre.

Genau 80?

Nein, die tatsächliche Lebensdauer hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Aber achtzig Jahre garantieren wir. Wenn die Brücke gepflegt wird, kann sie auch noch deutlich länger halten.

Die Salzbachtalbrücke über der A66 oder die marode Talbrücke Rahmede waren keine sechzig Jahre alt. Die meisten Brücken, die jetzt im Eiltempo saniert werden müssen, wurden erst in den Siebziger Jahren gebaut.

Damals wurden Brücken leider hyperoptimiert. Die Betondeckung auf dem Stahl war viel zu gering. Der Stahl ist dann auch schnell gerostet. Das würde man heute ganz anders bauen. Außerdem dürfen Sie nicht vergessen, dass der Verkehr erheblich zugenommen hat und sich die Länder nicht ordentlich um das Eigentum des Bundes gekümmert haben.

Der Neubau der Rahmedetalbrücke soll fünf Jahre dauern. Italien hat die Brücke in Genua in zwei Jahren wieder aufgebaut. Warum dauert das so lange?

Das liegt nicht an der Bauindustrie, sondern am Planungs- und Genehmigungsprozedere. Ich gebe Ihnen Recht, wenn es 25 Jahre dauert, bis eine simple Ortsumgehung steht, dann ist das für die Menschen einfach unerträglich. Wir können eine Autobahnbrücke jedenfalls auch in zwei Jahren bauen.

Warum passiert es dann nicht?

Bleiben wir bei der Rahmedetalbrücke. Dort wird geprüft, ob für den Neubau ein neues Planfeststellungsverfahren aufgelegt werden muss. Das würde locker fünf Jahre dauern, obwohl die Brücke an derselben Stelle wieder aufgebaut wird. Oder nehmen Sie die Autobahnbrücke der A1 in Leverkusen, eine der wichtigsten Verkehrsstraßen in Deutschland. Die ist schon seit 2012 für den Schwerverkehr komplett gesperrt. Das ist natürlich nicht akzeptabel.

Die Bauindustrie hat doch auf eine zentrale Autobahnverwaltung des Bundes gedrungen. Jetzt gibt es die Autobahngesellschaft und doch läuft es nicht.

Die Autobahngesellschaft ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Wir reden auf Augenhöhe, es gibt runde Tische, aber in einem Jahr darf man nicht zu viel erwarten. Manches könnte schneller gehen, wenn die Verwaltung die Ideen der Bauindustrie stärker berücksichtigen würde.

Warum tut sie das nicht?

Wir haben seit Jahren schon nicht mehr die Möglichkeit, eigene Vorschläge zu unterbreiten. Das ist im Ausschreibungsverfahren nicht mehr vorgesehen. Wir bauen stumpf, was der Auftraggeber vorgibt. Dann werden schon mal Bohrpfähle gesetzt, wo vielleicht auch eine flache Gründung gereicht hätte.

Warum ist das so?

Sicherheitsdenken, der berühmte doppelte Gürtel plus Hosenträger in der Verwaltung. Wir haben keine Möglichkeit, daran etwas zu ändern. Wie gesagt, wir dürfen nicht einmal Alternativvorschläge unterbreiten.

Die neue Bundesregierung hat eine Menge vor: Autobahnbrücken schneller sanieren, die Zahl der Neubauten um 100 000 auf 400 000 im Jahr erhöhen, mehr Windräder errichten, mehr Netze verlegen – kann die Bauindustrie das denn überhaupt alles leisten?

An uns werden diese Vorhaben nicht scheitern. Kapazitätsmäßig bekommen wir das hin.

Wer heute einen Bauhandwerker sucht, wird Ihren Optimismus kaum teilen. Maurer, Installateure, Dachdecker – alle sind ausgebucht.