Interview mit ­Bauunternehmer : „Bauen wird 2023 noch teurer“

Herr Köster, die Baukosten sind in diesem Jahr massiv gestiegen. Wird es im nächsten Jahr wieder billiger?

Davon ist leider nicht auszugehen. Die Baukosten sind in den vergangenen zwölf Monaten durchschnittlich um 17 Prozent gestiegen. 2023 und wohl auch noch 2024 wird Bauen noch teurer werden. Die Preise werden aber vermutlich nur noch moderat steigen.

Woran liegt das?

Haupttreiber sind die steigenden Energiekosten. Sie verteuern die Produktion der Baustoffe und den Einsatz der Baumaschinen über höhere Dieselpreise.

Die gestörten Lieferketten treiben die Preise zusätzlich?

Hier hat sich die Lage etwas entspannt. Wir können mit alternativen Lieferanten die Lücken stopfen. Bisher haben wir alle Projekte pünktlich fertig bekommen. Das ging aber nur im Gespräch mit den Handwerkern, durch andere Baumaterialien und Änderungen im Bauablauf. Wir haben manche Arbeiten vorgezogen, andere nach hinten verlegt, wenn das Material fehlte.

Was ist derzeit noch knapp?

Dämmstoffe für Dach und Wand sind im Moment rar. Auf unsere Projekte hat das allerdings keinen Einfluss, weil wir in diesen Zeiten sehr früh bestellen.

Schießen auch die Personalkosten in die Höhe? Es mangelt an Bauingenieuren, und die Mitarbeiter wollen einen Ausgleich für die hohe Inflation.

Noch steigen die Löhne nicht stark, aber das könnte 2023 ein Thema werden.

Können Sie höhere Kosten an die Kunden weitergeben, Sie haben ja oft Festpreise vereinbart?

Durch die Vereinbarung von Preisgleitklauseln können wir auf schwankende Preise reagieren. Wir machen das für Teilarbeiten der Gebäude, die erst ein oder zwei Jahre nach Baubeginn anstehen, wo also die Unsicherheit über die Preisentwicklung besonders hoch ist.

Senken Sie dann auch die Preise, wenn die Kosten für Sie sinken?

Natürlich, die Klauseln wirken in beide Richtungen.

Niedrigere Preise sind allerdings erst einmal nicht in Sicht. In welchem Bereich belasten die steigenden Baukosten am meisten?

Erst einmal natürlich überall, aber am stärksten im Wohnungsbau. Denn hier ist es am schwierigsten, die gestiegenen Aufwendungen für den Bau und die höheren Kreditzinsen wieder reinzuholen. Denn Mieterhöhungen sind derzeit angesichts der hohen Inflation schwierig. So werden die Renditen für Vermieter im Augenblick unattraktiv. Das Ziel der Bundesregierung von 400 000 neuen Mietwohnungen pro Jahr ist daher dieses und nächstes Jahr nicht zu erreichen und viel zu optimistisch.

Wie reagieren die Kunden, geben die ersten ihre Bauprojekte schon auf?

Die ersten verschieben ihre Projekte, vor allem im Wohnungsbau, aber das sind noch Einzelfälle. Bei Industrieprojekten ist das im nächsten Jahr zu befürchten. Dann wird die Frage sein, ob sie ihre Investitionen in bisher geplanter Form später nachholen oder lieber im Ausland verwirklichen, weil dort Energie und Löhne billiger sind.

Bekommen Sie derzeit weniger neue Aufträge?

Das spüren wir noch nicht, aber dürfte auch bald zu befürchten sein. Der Boom der Baubranche der vergangenen zehn Jahre ist vorbei.

Was kann Ihr Unternehmen jetzt tun?