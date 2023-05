Lange schien unklar, ob die angekündigte milliardenschwere Batteriezellenfabrik des schwedischen Herstellers Northvolt in Norddeutschland wirklich gebaut wird. Wegen hoher Subventionen für solche Werke in Nordamerika und dem teuren Strom in Deutschland erwog Northvolt, zunächst auf der anderen Seite des Atlantiks zu investieren – und die Fabrikpläne im schleswig-holsteinischen Heide auf die lange Bank zu schieben.

Doch nun zeichnet sich eine Wende ab: Northvolt kann sich inzwischen vorstellen, wegen der großen Nachfrage nach Batteriezellen für die Autoindustrie zwei Fabriken parallel zu bauen: eine in Nordamerika und eine in Heide. Sein Unternehmen habe jetzt beschlossen, “die nächsten Schritte für den Ausbau in Heide zu gehen“, sagte Northvolt-Chef Peter Carlsson am Freitag. Die Fabrik soll Stromspeicher für VW und BMW liefern.

Dass die Realisierungschancen der Fabrik gestiegen sind, hängt maßgeblich damit zusammen, dass Deutschland nun höhere staatliche Fördergelder in Aussicht stellt. Die Bundesregierung und die Landesregierung in Schleswig-Holstein seien bereit, die geplante “Gigafactory“ für Stromspeicher finanziell zu unterstützen, gab Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Freitag bekannt.

Der Grünen-Politiker bezeichnete die Fabrik als “eines der wichtigsten Leuchtturmprojekte der Energie- und Verkehrswende.“ Allerdings muss die EU-Kommission noch den geplanten staatlichen Beihilfen für Northvolt zustimmen.

Northvolt hat den Bau der 4,5 Milliarden Euro teuren Batteriezellenfabrik in Schleswig-Holstein im März 2022 angekündigt. Die Anlage solle 2025 in Betrieb gehen, hieß es damals. Nun ist von einem möglichen Produktionsstart im Jahr 2026 die Rede. Die Region hofft auf 3000 neue Arbeitsplätze. Das Werk soll Batteriezellen für rund eine Million Elektrofahrzeuge im Jahr liefern.

Der Weltmarktführer kommt aus China

Im Oktober hatte Unternehmenschef Carlsson in einem Gespräch mit der F.A.S. noch ein Fragezeichen hinter das Milliarden-Investment gesetzt: „Wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir möglicherweise der Expansion in den USA zunächst den Vortritt gegenüber Europa geben“, sagte der Schwede damals.

Als Grund nannte er neben den hohen Fördergeldern in Nordamerika, die Joe Bidens Inflation Reduction Act verspricht, die hohen Energiepreise in Deutschland: „Mit den aktuellen Strompreisen sehen wir die Wirtschaftlichkeit von energieintensiven Projekten in Deutschland gefährdet“, warnte der Northvolt-Chef.

In den vergangenen Monaten gab es intensive Verhandlungen zwischen der deutschen Politik und Northvolt über mehr finanzielle Unterstützung für das Projekt. Im Bundeskanzleramt sei dafür eine eigene “Northvolt-Taskforce“ gebildet worden, heißt es im Umfeld der Gespräche.

Als Kandidat für den Bau eines Northvolt-Werks in Nordamerika gilt unterdessen ein Standort im kanadischen Quebec. Darüber hatten zuletzt amerikanische Medien berichtet. Auch VW hat den Bau einer Batteriezellenfabrik in Kanada angekündigt. Wegen eines Freihandelsabkommens können Unternehmen dort ebenfalls von den US-Subventionen profitieren.

Northvolt gilt als führendes Unternehmen bei der Aufholjagd der europäischen Industrie in der strategisch wichtigen Batteriezellenfertigung. Bislang sind europäische Autohersteller dagegen fast vollständig von Lieferanten aus Asien abhängig.

Klarer Weltmarktführer ist das chinesische Unternehmen CATL. Northvolt wurde 2017 gegründet, zu den Investoren zählen unter anderem VW und BMW. Ende 2020 hat das Unternehmen in Nordschweden die erste Batteriezellenfabrik eines europäischen Unternehmens eröffnet.