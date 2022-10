Batteriezellen aus Deutschland : Warum Northvolt lieber in den USA investiert

Northvolt will in Schleswig-Holstein eine der größten deutschen Fabriken für Batteriezellen bauen. Das könnte länger dauern als gedacht. Die hohen Strompreise in Deutschland sind nur ein Grund.

Es war ein Coup hoch oben im Norden Deutschlands. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) freute sich über „den größten industriepolitischen Erfolg seit Jahrzehnten“ für sein Bundesland. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen lobte: „Wo aus Wind und Sonne Strom wird, da gibt es gute Bedingungen für energieintensive Unternehmen.“

Marcus Theurer Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Es war ja auch eine freudige Nachricht, die da im März verkündet wurde: 4,5 Milliarden Euro will das schwedische Unternehmen Northvolt in den Bau einer Batteriezellenfabrik investieren, die jährlich Stromspeicher für gut eine Million Elektroautos herstellen soll. Die neue „Gigafactory“ soll in der Kleinstadt Heide, gut hundert Kilometer nördlich von Hamburg, entstehen und 2025 in Betrieb gehen, so lautete die Absichtserklärung von Northvolt im Frühjahr. 3000 Arbeitsplätze in der Fa­brik und noch einmal so viele bei Zulieferbetrieben könnten in der wirtschaftlich schwachen Region entstehen, hofft die Landesregierung.