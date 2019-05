Chemnitz und das Bürgerengagement

In einer Studie hat die TU Chemnitz das zivilgesellschaftliche Engagement der Bürger nach den Ereignissen im August 2018 ermittelt. Das Ergebnis fiel zwiespältig aus. Befragt, ob sie an einer Veranstaltung gegen Fremdenfeindlichkeit teilnehmen würden, sagten mehr als 60 Prozent, dies sei „sehr“ oder „eher“ unwahrscheinlich. Ein ähnlicher Prozentsatz der 500 repräsentativ befragten Chemnitzer nannte es ebenfalls unwahrscheinlich, sich allgemein gegen Fremdenfeindlichkeit zu engagieren. Auf der anderen Seite zeigten sich die Chemnitzer auch reserviert, an Veranstaltungen gegen die Migrations- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung teilzunehmen oder sich allgemein dagegen zu engagieren. Hier bewegte sich die Quote derjenigen, die das wahrscheinlich tun würden, unterhalb der Marke von 20 Prozent. Die Studie wurde von einem Team um Frank Asbrock erarbeitet, der Juniorprofessor für Sozialpsychologie an der TU ist. (tih.)